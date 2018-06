Der neue Generalbundesanwalt Peter Frank hat die Ermittlungen zum Kölner Messer-Attentat übernommen. Der Täter habe sich Henriette Reker bewusst ausgesucht, weil sie sich im Wahlkampf für Flüchtlinge eingesetzt habe, sagte Frank unmittelbar nach seiner Amtseinführung. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falles übernehme er die Ermittlungen.



Da sich nach den Verhören des Mannes Verbindungen zur rechten Szene ergeben hätten, schätzt die Bundesanwaltschaft den Sachverhalt als möglicherweise staatsschutzrelevant ein.



Der 44 Jahre alte Täter befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Laut Polizei hat er fremdenfeindliche Motive für seine Tat genannt. Nach Angaben des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen unterhielt er außerdem jahrelang Kontakte in die rechtsextreme Szene.

Die parteilose Reker war am Samstag niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Angriff hatte sich bei einem Wahlkampftermin auf dem Wochenmarkt im Kölner Stadtteil Braunsfeld ereignet. Reker und ein Mitarbeiter ihres Wahlkampfteams wurden dabei schwer verletzt.

Mit 52,66 Prozent holte die parteilose Kandidatin am Sonntag die meisten Stimmen bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister. Noch ist allerdings unklar, wann sie ihr Amt antreten kann. Drei Parteien hatten Reker im Wahlkampf unterstützt: CDU, FDP und Grüne. Die studierte Juristin machte diese Überparteilichkeit zum Markenzeichen, sie wollte aufräumen mit dem Kölner Politikgeklüngel.