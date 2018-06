Norwegens Regierung ist besorgt: Seit Montag sind am einzigen Grenzübergang zu Russland 372 Flüchtlinge in das Land eingereist. Ministerpräsidentin Erna Solberg will nun das Ausländergesetz so ändern, dass Asylbewerber ohne Schutzbedarf schon an der Grenze abgewiesen werden können. Sie sagt: "Die wenigsten, die über die norwegisch-russische Grenze in Storskog einreisen, kommen tatsächlich aus Bürgerkriegsländern." Zudem hätten viele ein Aufenthaltsrecht in Russland.