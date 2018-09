Die CSU hat ihren Vorsitzenden Horst Seehofer wiedergewählt. Auf dem Parteitag in München erhielt Seehofer am Samstag 87,2 Prozent der Stimmen – sein bisher schlechtestes Ergebnis. Vor zwei Jahren hatte er noch 95,3 Prozent erzielt. Seehofer ist seit 2008 CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident in Bayern. Es ist seine fünfte Wahl zum Parteichef.



Seehofer hatte am Freitag auf dem Parteitag die offene Konfrontation mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik gesucht. Wegen der Meinungsverschiedenheiten zum Kurs in der Flüchtlingskrise hatten die CSU-Delegierten Merkel beim Verlassen der Halle den üblichen Beifall weitgehend versagt. In der CSU-Spitze machten dies manche als einen der möglichen Gründe dafür aus, warum Seehofer bei der Wahl so schlecht abschnitt. Insgesamt waren von 788 abgegebenen Stimmen nur 665 für Seehofer. 98 Delegierte stimmten gegen ihn, 25 Delegierte machten außerdem ihre Stimmzettel ungültig – ungültige Stimmen werden bei der CSU bei der Ermittlung des Ergebnisses nicht mitgezählt.

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok kritisierte das Verhalten der CSU gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Parteitag scharf. Dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag sagte Brok: "Das ist unhöflich, ungehörig und nicht erträglich. Damit hat man jede Form des normalen Umgangs verlassen."

Auch der Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir kritisierte die Art und Weise, wie CSU-Chef HorstSeehofer die Kanzlerin auf offener Bühne brüskiert hatte. "Das ist einfach unanständig, unhöflich, ungehobelt. Ich weiß nicht, wo man bei der CSU Manieren gelernt hat", sagt er dem Sender SWR.

Beobachter hatten in den vergangenen Wochen angenommen, dass die Zustimmung zu Seehofer in der Partei eher zugenommen hat – vor allem wegen seines harten Kurses in der Flüchtlingspolitik. Der CSU-Chef begründete seine Politik auf dem Parteitag auch mit dem Anspruch, dass es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfte.

Ziel müsse es sein, Protestströmungen wie der Alternative für Deutschland (AfD) keine zusätzliche Nahrung zu geben. Seehofer sagte dennoch: "Mit braunen und rechten Dumpfparolen hat die CSU überhaupt nichts am Hut."