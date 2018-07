Das Amtsgericht Berlin hat zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vom Vorwurf der Körperverletzung gegen einen Flüchtling freigesprochen. Der Vorfall hatte sich Mitte Oktober 2013 am Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) ereignet, das für die Registrierung von Asylbewerbern zuständig ist. Es sei kein Sachverhalt festgestellt worden, der zu einem Schuldspruch hätte führen können, begründete das Gericht sein Urteil. Auch die Staatsanwaltschaft hatte auf Freispruch plädiert.

Die beiden Wachleute waren beschuldigt worden, im Oktober 2013 einen Flüchtling nach einem Streit geschlagen und getreten zu haben. Die Männer im Alter von 34 und 42 Jahren hatten im Verfahren ausgesagt, die Aggression sei von dem Mann selbst ausgegangen. Nach einem Schlag des Flüchtlings habe sich der ältere der beiden Sicherheitsmänner intuitiv gewehrt und einmal zurückgeschlagen. Danach hätten sie den aus Afghanistan stammenden Mann ohne weitere Gewaltanwendung beruhigen können und "auf dem Boden fixiert".



Die beiden Angeklagten erklärten, der Mann sei viel zu früh zu seinem Termin im Lageso erschienen. Deshalb hätten sie ihn noch nicht einlassen dürfen, er habe jedoch nicht lockergelassen. Darüber sei es zum Streit gekommen, der schließlich in Handgreiflichkeiten endete. Der Flüchtling, der selbst auch als Nebenkläger auftrat, schilderte die Situation völlig anders: Er habe sich schon zum Gehen gewandt, als er plötzlich von hinten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Später habe man ihn mit Handschellen gefesselt und "wie ein Tier" durchs Haus geschleift. Die Sicherheitsleute bestritten, überhaupt Fesseln oder Handschellen bei ihrer Arbeit zu verwenden.

Erneute Schlägerei im Oktober 2015

Der Nebenkläger gab in seiner Aussage vor Gericht nun mehrmals Details an, die mit dem Protokoll seiner Vernehmung kurz nach dem Vorfall nicht übereinstimmen, wie die Richterin feststellte. Insbesondere Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand waren dem Gericht offenbar völlig neu. Der Mann beschrieb, dass er vor den Taliban geflohen sei. Er habe nicht erwartet, dass ihm in Deutschland noch Schlimmeres passieren könne. Seit dem Vorfall leide er unter Kopfschmerzen und Depressionen.



Einer der beiden jetzt Freigesprochenen hatte seinerseits Anzeige erstattet und den Afghanen der Körperverletzung beschuldigt. Dieses Verfahren wurde vorübergehend eingestellt.

Der Prozess war womöglich nicht der letzte seiner Art. Immer wieder kommt es vor dem Lageso zu gewalttätigen Streitigkeiten zwischen Sicherheitsmitarbeitern und Asylbewerbern. Erst vor einem Monat gab es erneut einen schweren Zwischenfall, bei dem Sicherheitsleute vor dem Lageso auf Flüchtlinge einprügelten. Ein kurzes Video zeigt, wie mehrere Sicherheitsmitarbeiter auf am Boden liegende Männer eintreten. Auch bedrohte einer von ihnen einen Aktivisten, der ihn mit dem Smartphone filmte.

Bei dem Arbeitgeber der an diesen Vorfällen beteiligten Wachleute handelt es sich um die Firma Spysec – dasselbe Unternehmen, dessen Geschäftsführer einer der beiden nun Freigesprochenen ist. Er muss jetzt einen weiteren Prozess gegen Mitarbeiter seiner Firma fürchten: Die Polizei ermittelt erneut wegen Körperverletzung.