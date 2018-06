Die Flüchtlinge kommen ohne Pause, die Polizisten an der deutsch-österreichischen Grenze machen deshalb auch kaum eine: Jeden ankommenden Flüchtling registrieren, möglichst herausfinden, woher er kommt, erfahren, wohin er gebracht werden soll, ein Strafverfahren einleiten wegen illegalen Grenzübertritts. Das ist die Standardprozedur, die die Bundespolizei an der deutsch-österreichischen Grenze durchführt, allein seit Anfang November mehr als 180.000 Mal. Tag und Nacht, sieben Tage die Woche.

Innerhalb von vier Wochen, zwischen Mitte September und Mitte Oktober, sammelten Bundespolizisten bei ihren Grenzkontrollen insgesamt eine halbe Million Überstunden, erklärt die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Auf wie viele Beamte sich diese Überstunden verteilen, will die Bundespolizei nicht sagen.



Die Flüchtlingskrise heizt eine Diskussion wieder an: Den Stellenmangel bei der Polizei. "Wir haben keine Ressourcen mehr", so drastisch formuliert es Jörg Radek, Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Im Schnitt leisteten die Beamten an der Grenze sechs Überstunden pro Tag, um die anfallenden Aufgaben zu erfüllen. Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), schimpft, diese Verhältnisse gingen "direkt zulasten der Gesundheit und der Familien der Beamten".

Die Forderung nach mehr Personal ist eine Kernaufgabe der Polizeigewerkschaften, sie wird regelmäßig wiederholt. Rafael Behr, Polizeiwissenschaftler und Soziologe, sieht sie deshalb gelassen. Er sagt: "Polizisten müssen immer wieder mehr leisten als üblich, wenn es zu Krisensituationen kommt." Zu behaupten, das System breche gerade zusammen, sei aber völlig überzogen. Das gleiche sich in der Regel wieder aus: "Hauptsache, der Ausnahmezustand wird kein Dauerzustand."



Doch wann sich die Situation an der deutsch-österreichischen Grenze wieder entspannt, ist noch nicht absehbar. Dazu kommt das zweite große Thema, das die Polizei in Beschlag nimmt: der Schutz vor Terrorismus. Schon nach dem Attentat auf die Pariser Redaktion von Charlie Hebdo im Januar waren die Sicherheitsvorkehrungen auch in Deutschland verstärkt worden. Innenminister de Maizière kündigte die Einrichtung einer neuen Anti-Terror-Einheit an, die Ende des Jahres einsatzbereit sein soll.



34 von 145 Bundespolizeirevieren nicht besetzt

Nach den jüngsten Anschlägen von Paris patrouillierten nun, wie nach vorherigen Terrorwarnungen, Polizisten mit Maschinenpistolen an Bahnhöfen und Flughäfen. Einige Reviere der Bundespolizei benötigen aufgrund ihrer Lage an bestimmten Verkehrsknotenpunkten, an denen die Terrorgefahr als besonders hoch eingeschätzt wird, zusätzliche Verstärkung von anderen Dienststellen. Auf der anderen Seite bedeutet das: 34 von insgesamt 145 Bundespolizeirevieren sind laut Bundesregierung derzeit nicht dauerhaft besetzt.

An der deutsch-österreichischen Grenze sind derzeit rund 500 Bundespolizisten im Einsatz, unterstützt vom Zoll. Nicht alle sind fest in Bayern stationiert, sondern werden aus ihren bisherigen Einsatzgebieten für bis zu drei Monate dorthin abgeordnet. Bald sollen weitere 850 dazukommen. Auch sie werden an anderen Stellen fehlen. Sogar Beamte der Küstenwache, die sonst auf der Nordsee patrouillieren, sind nun zwischen Berchtesgaden und dem Bodensee im Einsatz.

In den nächsten Jahren schafft die Bundesregierung zwar 3.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei. Allerdings müssen die neuen Beamten erst ausgebildet werden. Das dauert mindestens zwei Jahre. 3.000 sind außerdem zu wenig, kritisiert die Grünen-Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic, selbst Polizistin und Expertin ihrer Fraktion für Innere Sicherheit: "Damit fängt man höchstens den Verlust der letzten Jahre auf, aber nicht die aktuellen Belastungen."

Sie will kurzfristige Lösungen: "Man sollte den Aufgabenbereich der Bundespolizei neu denken. Ist es zum Beispiel wirklich nötig, dass die Goldreserven der Bundesbank polizeilich bewacht werden? Eine weitere Möglichkeit wäre, intern das Personal umzuschichten. Einfache Verwaltungsaufgaben müssen nicht zwangsläufig von Polizeibeamten erledigt werden." Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es bereits 2008 Umstrukturierungen gab. Schon damals hatte es allerdings massive Kritik gegeben, dass sie unwirksam seien.