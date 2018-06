Der seit Juli vermisste sechs Jahre alte Elias aus Potsdam ist tot. Das ergab eine Untersuchung der DNA, wie die Ermittler nun mitteilten. Am Freitag war im Kleingarten des mutmaßlichen Mörders im brandenburgischen Luckenwalde eine Leiche gefunden worden. Der 32 Jahre alte Wachmann hatte gestanden, neben dem vierjährigen Flüchtlingsjungen Mohamed aus Berlin auch Elias entführt und getötet zu haben. Der Verdächtige legte im Fall Elias bislang nur ein kurzes Geständnis ab, ohne Details zu nennen.

Seit Donnerstag schweigt der mutmaßliche Doppelmörder, der mit seinen Eltern im Süden Brandenburgs lebte. Es gebe keine Hinweise, dass er auch etwas mit dem Verschwinden der kleinen Inga aus Sachsen-Anhalt zu tun habe, hieß es am Sonntag in Potsdam. Am Wochenende grub die Polizei den kompletten Kleingarten des 32-Jährigen um. Weitere Opfer wurden nicht entdeckt.

Elias war Anfang Juli in Potsdam verschwunden, Mohamed am 1. Oktober vor dem für Flüchtlinge zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin. Fahndungsfotos brachten nach wochenlangen Ermittlungen schließlich den Durchbruch für die Polizei. Die Leiche von Mohamed wurde in einem Auto vor dem elterlichen Wohnhaus des mutmaßlichen Täters im Niedergörsdorfer Ortsteil Kaltenborn entdeckt.

Elias sei kurz nach seiner Entführung gewaltsam zu Tode gekommen, hieß es. Sexuelle Motive sollen bei der Tötung eine Rolle gespielt haben, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Junker. Zu Ursache, Zeitpunkt und Todesort gibt es noch keine Angaben. Die Mutter des Sechsjährigen wurde über die traurige Gewissheit benachrichtigt und wird seelsorgerisch betreut.

Der mutmaßliche Täter sitzt in Berlin bereits wegen des Falles Mohamed in Untersuchungshaft. Kommende Woche soll der Haftbefehl um den Fall Elias erweitert werden. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft übernimmt dann die Federführung in dem Verfahren.