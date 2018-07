Vor dem ersten Sex denken immer mehr Jugendliche in Deutschland ans Verhüten. Mehr als 90 Prozent sprechen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner darüber. Lediglich acht Prozent der Mädchen und sechs Prozent der Jungen zwischen 14 und 17 trafen keine Vorkehrungen, wie aus der Studie Jugendsexualität 2015 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervorgeht.



1980 hatten sich noch 29 Prozent der Jungen und 20 Prozent der Mädchen keine Gedanken um Kondom und Pille gemacht.



Besonders gestiegen ist das Bewusstsein bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 2005 hatten 19 Prozent der Mädchen ungeschützten ersten Geschlechtsverkehr und 34 Prozent der Jungen (ohne Migrationshintergrund: 9 Prozent/15 Prozent). Bis 2014 fiel der Anteil auf zwei Prozent der Mädchen und zehn Prozent der Jungen (ohne Migrationshintergrund: 8 Prozent/6 Prozent). Erwartungsgemäß ist das Kondom vor der Pille und anderen Methoden das meistbenutzte Verhütungsmittel.

Auch beim Zeitpunkt der ersten Erfahrungen zeigen die Daten deutliche Unterschiede: Männer haben im Schnitt später Sex als Mädchen – mit 21 Jahren hatten 89 Prozent bereits Geschlechtsverkehr gehabt. Im Gegensatz zu den Jungen fällt das Ergebnis bei den Mädchen nach Herkunft unterschiedlich aus: 90 Prozent der jungen Frauen deutsche Herkunft hatten mit 19 Jahren erstmals Sex. Bei Mädchen mit Migrationshintergrund liegt dieser Anteil mit 61 Prozent ein Drittel niedriger. "Annahmen, wonach immer mehr junge Menschen immer früher sexuell aktiv werden, bestätigen sich nicht", sagte Bundeszentralen-Leiterin Heidrun Thaiss. "Bis 2005 haben sich die sexuellen Aktivitäten nach vorne verschoben." Inzwischen sei der Trend aber gestoppt, wenn nicht rückläufig. Ein "Wertewandel" könne der Grund sein, sagte Thaiss bei der Vorstellung erster Ergebnisse der Studie.

Hauptgrund für Zurückhaltung ist nicht etwa die Angst vor Schwangerschaft. Positiv sei auch zu sehen, dass eine feste Partnerschaft jungen Menschen beim ersten Mal wichtig sei, sagte Theiss. Fast zwei Drittel der Jugendlichen antworteten, es fehle der richtige Partner. Für Mädchen und junge Frauen aus Migrantenfamilien spielten zudem moralische Bedenken eine wichtige Rolle: Ein reichliches Viertel der Jugendlichen mit Migrationshintergrund hält Sex vor der Ehe für falsch. Bei den deutschen Jugendlichen dominiert ein anderer Grund: Ein reichliches Viertel hat Angst vor Ungeschick.

Die Studie zeigt auch deutliche Unterschiede im Verhalten der Eltern. So erhielten etwa 65 Prozent der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund bereits elterlichen Rat in Sachen Verhütung. In nichtdeutschen Familien ist der Wert etwa ein Drittel niedriger.

Für die aktuelle Studie hatte Emnid bundesweit 5.750 Interviews geführt, vor allem mit 14- bis 17-Jährigen.