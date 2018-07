Nach dem falschen Bombenalarm auf einem Air-France-Flug ist ein Passagier des Fluges in Frankreich in Polizeigewahrsam genommen worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft von Bobigny bei Paris mit. Der Passagier sei bei seiner Ankunft am Flughafen Charles de Gaulle von der Grenzpolizei vorläufig festgenommen worden. Die Sender BFMTV und France Info berichteten, es handele sich um einen früheren Polizisten. Nähere Angaben machte die Behörde zunächst nicht, sie bestätigte aber die Eröffnung einer Untersuchung wegen Eingriffs in den Luftverkehr und Lebensgefährdung.

Aus Polizeikreisen wurde laut der Nachrichtenagentur AFP berichtet, es handele sich um zwei Verdächtige, die festgenommen worden seien. Einen Mann und eine Frau, vermutlich ein Paar.



Die Boeing 777 war am Sonntag auf dem Weg von Mauritius nach Paris in Mombasa notgelandet, nachdem ein verdächtiges Päckchen auf einer Toilette der Passagiermaschine gefunden worden war. Später stellte es sich heraus, dass es sich um eine Bombenattrappe gehandelt hatte. An Bord waren 459 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder, die das Flugzeug über Notrutschen verlassen konnten. Die betroffenen Passagiere sind nach dem Vorfall am Montag nach Paris gebracht worden.



Bereits zum vierten Mal wurde Air France damit in jüngster Zeit Opfer eines falschen Bombenalarms. In Frankreich herrscht seit den Terroranschlägen vom 13. November mit 130 Toten ein Ausnahmezustand. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte für die Attentate die Verantwortung übernommen.