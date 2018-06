Deutsche Marinesoldaten haben bei ihrem Einsatz im Mittelmeer 121 Flüchtlinge aus einem seeuntauglichen Boot gerettet. Die Migranten wurden etwa 50 Kilometer vor der libyschen Küste an Bord des Einsatzgruppenversorgers Berlin genommen, wie die Bundeswehr mitteilte.





Am Nachmittag seien die Geretteten der italienischen Küstenwache übergeben worden. Erst am Mittwoch hatte das Schiff mehr als 200 Flüchtlinge an Bord genommen. Die Bundeswehr ist mit zwei Schiffen am EU-Einsatz Sophia im Mittelmeer beteiligt. Seit Beginn des Einsatzes im Mittelmeer im Mai haben deutsche Soldaten zwischen Libyen und Italien nach Bundeswehrangaben 9.874 Flüchtlinge in Seenot gerettet.

Die italienische Küstenwache teilte mit, am Donnerstag seien insgesamt etwa 370 Menschen im Mittelmeer gerettet worden, in den vergangenen drei Tagen seien es knapp 1.200 gewesen.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) haben in diesem Jahr 150.000 Flüchtlinge auf dem Seeweg Italien erreicht. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2014 (170.000). Der Großteil der Schutzsuchenden, die in diesem Jahr nach Europa kamen, wählte die Route durch die Ägäis nach Griechenland.