Ein Ausfall der Funk- und Telefonanlage bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) im hessischen Langen hat große Probleme im deutschen Luftverkehr verursacht. Betroffen war nach Angaben der DFS der gesamte untere Luftraum zwischen Osnabrück und Stuttgart – also Flüge unterhalb von 7.500 Metern.



Allein am Frankfurter Flughafen fielen nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport bis zum Nachmittag 43 Flüge aus. Sechs Flugzeuge wurden umgeleitet. Starts und Landungen verzögerten sich um bis zu zwei Stunden.

Um 11.15 Uhr waren bei der DFS die Leitungen zusammengebrochen. Flugzeuge waren nur noch über eine Notfrequenz erreichbar. Das Notsystem hat aber eine geringere Leistung als das reguläre. Betroffen war zudem auch die Kommunikation der Tower der verschiedenen Flugsektoren Deutschlands. "Wir konnten daher nicht die gesamte Kapazität abarbeiten", sagte eine Sprecherin. Die Flugsicherung holte zunächst Maschinen zu Boden, die in der Luft waren. Starts wurden ausgesetzt.



Nach 35 Minuten funktionierte die Kommunikation wieder, der Funkverkehr lief nach 75 Minuten wieder normal. Die Ursache für den Ausfall ist noch nicht bekannt.

Flugzeuge auf einer Flughöhe oberhalb von 7.500 Metern waren von der Störung nicht betroffen. Sie werden im Süden und Westen Deutschlands von der DFS in Karlsruhe koordiniert.



Das bundeseigene Unternehmen DFS betreibt Kontrollzentralen in Langen, Bremen, Karlsruhe und München sowie Kontrolltürme an den 16 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland. Die etwa 2.000 Fluglotsen lenken täglich bis zu 10.000 Flüge im deutschen Luftraum, im Jahr etwa drei Millionen.