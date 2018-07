Die Balkanländer lassen seit der vergangenen Woche nur noch Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in Richtung Westeuropa passieren. Menschen aus anderen Ländern werden als Wirtschaftsflüchtlinge eingestuft und zurückgewiesen. Das sorgt zunehmen für Ärger, Frust und Gewalt. An der griechisch-mazedonischen Grenze warten derzeit mehr als 5.000 Menschen bei winterlichen Temperaturen auf ihre Einreise in die EU.