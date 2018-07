ZEIT ONLINE: Herr Behr, ist Terrorismus noch Kriminalität oder schon Krieg?

Rafael Behr: Es ist eine Grauzone. Entscheidend ist jedenfalls nicht, welche Waffen Terroristen verwenden. Auch die RAF hat schon Kriegswaffen benutzt, der Kampf gegen sie galt aber nie als Krieg. Die Frage lautet eher: Erkennen wir Terroristen als Kriegspartei an? Die Tendenz dazu sehe ich in Deutschland im Moment tatsächlich.

ZEIT ONLINE: Der Innenminister sprach von einem neuen Tätertyp, "hochaggressiv", mit Kriegswaffen ausgestattet. Dass wir solche Täter mittlerweile haben, ist doch ein Fakt.

Behr: Natürlich. Die Täter sind brutaler geworden, auch von einer gewissen Verachtung geprägt. Sie haben heute oft eine ausgeprägte Frustrationsbiografie und ein hohes Aggressionspotential. Das macht sie unberechenbar. Trotzdem: Auch so etwas lässt sich mit Polizeiarbeit und nachrichtendienstlicher Intelligence begegnen. Sie als militärischen Gegner anzuerkennen, spielt ihnen in die Hände.

ZEIT ONLINE: In anderen Ländern ist es längst üblich, dass das Militär in solchen Lagen aktiv wird oder die Polizei militärische Befugnisse hat. Nun will auch Deutschland mit einer Anti-Terror-Einheit gewappnet sein.



Rafael Behr ist Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei Hamburg. Er leitet dort die

Forschungsstelle Kultur und Sicherheit (FoKuS).

Behr: Ja, offenbar nimmt man sich jetzt ein Beispiel an Frankreich. Aber dort und auch in Großbritannien gibt es ein ganz anderes Verständnis von Polizei. Die britische Polizei ist größtenteils nicht einmal bewaffnet, weil man dort sofort das Militär an der Hand hat, wenn die Lage es erfordert. In Deutschland aber hatten wir bisher die strikte Trennung: Die Polizei ist für das Inland zuständig, die Armee für Äußeres.

ZEIT ONLINE: Das scheint sich jetzt zu ändern. Die neue Anti-Terror-Einheit BFE+ ist bei der Bundespolizei angesiedelt, aber mit militärischen Waffen ausgestattet.

Behr: Ja, leider, denn es ist völlig unnötig. Auch die Spezialeinsatzkommandos könnten mit Terrorlagen umgehen. Die haben ja schon einen hohen Einsatzstandard – und sind außerdem in jeder größeren Stadt stationiert. Das heißt, als erste am Einsatzort sind ohnehin die jeweilige Polizei und deren Spezialkräfte. Die neue BFE+ wird dann die dritte Schicht sein, die dazugerufen wird und die anderen ablöst. Bis sie mit ihren Hubschraubern da ist, vergeht eine gewisse Zeit.



ZEIT ONLINE: Wozu braucht es die neue Einheit dann überhaupt?

Behr: Sie ist ein Placebo für die Bevölkerung. Man hätte die bisherigen BFEs auch einfach fortbilden und ausrüsten können, ohne das als völlig neues Gebilde zu verkaufen. Wir sehen harte Kerle, zu allem entschlossen, hervorragend ausgebildet. Das suggeriert dem Laien: Wir haben die Lage im Griff. Das ist per se nicht falsch, gefühlte Sicherheit ist auch wichtig. Aber es entspricht nicht ganz den Tatsachen. Welche Lage sollten wir denn im Griff haben? Es gibt bisher in Deutschland kein solches Szenario.

ZEIT ONLINE: Aber ist es nicht sinnvoll, eine solche Einheit schon jetzt zu gründen, damit sie dann bereitsteht, wenn so etwas wie in Paris auch hier geschieht?



Behr: Ich habe nichts gegen Prävention. Aber es werden zur Begründung immer Worst-Case Szenarien herangezogen, deren Auslöser sich nicht 1:1 auf Deutschland übertragen lassen. Wir haben zum Beispiel nicht dieselben Rekrutierungsbedingungen für Islamisten wie in Frankreich, keine Kolonialgeschichte, keine Banlieues.