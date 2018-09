Die Sicherheitsbehörden in den USA haben Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung der Angreifer von Kalifornien. Einer der Täter habe über soziale Medien Kontakte zu Extremisten unterhalten, die dem FBI bekannt waren, sagte ein US-Geheimdienstbeamter. Ermittler versuchten nun herauszufinden, ob und wie sich der als Attentäter identifizierte Syed Rizwan Farook radikalisiert haben könnte und ob er in Kontakt mit einer Terrororganisationen im Ausland gestanden habe.

Der 28-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau Tashfeen Malik stürmten am Mittwoch ein Sozialzentrum in San Bernardino und töteten dort 14 Menschen. 17 weitere wurden verletzt. Später wurden sie bei einer Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen. Farook hatte im Sozialzentrum an einem Mitarbeiter-Bankett teilgenommen, das Event aber verlassen, nur um später in Kampfmontur zurückzukehren.

Mit seiner Frau habe er am Tatort bis zu 75 Gewehrpatronen abgefeuert, teilten die Behörden mit. Am Sozialzentrum selbst hätten sie drei Rohrbomben mit einem ferngesteuerten Sprengsatz zurückgelassen, der offenbar nicht funktioniert habe. Zudem hätten sie über 1.600 weitere Kugeln bei sich gehabt, als sie in ihrem Geländewagen erschossen wurden. In ihrem Haus hatten die Attentäter zwölf Rohrbomben und über 3.000 Munitionsladungen gehortet, sagte Polizeichef Jarrod Burguan.



"Keine wichtigen Akteure auf unserem Radar"

Ein mit den Ermittlungen vertrauter US-Regierungsvertreter sagte, das FBI betrachte die Schießerei in San Bernardino zwar als potenziellen Terrorakt, könne dies jedoch nicht bestätigen. Die Personen, mit denen Farook im Netz kommuniziert habe, hätten unter Beobachtung des FBI gestanden, seien jedoch "keine wichtigen Akteure auf unserem Radar" gewesen. Zudem lägen dessen Onlinekontakte schon länger zurück, und es gebe keine Hinweise auf eine "Zunahme" der Kommunikation im Vorfeld der Gewalttat in San Bernardino.

Farook und seine Frau selbst seien vor dem Angriff nicht durch das FBI beobachtet worden, sagte der Gewährsmann weiter. Zwar seien Farooks Onlinekontakte ein "potenzieller Faktor." Derartige Verbindungen bedeuteten jedoch noch lange nicht, dass jemand ein Terrorist sei, schränkte er ein.

In Washington warnte auch Justizministerin Loretta Lynch vor vorschnellen Schlüssen zum Tatmotiv. "Wir wissen nicht, ob es sich um Ärger am Arbeitsplatz oder etwas Größeres oder eine Kombination aus beidem handelt." Damit schloss sie sich Präsident Barack Obama an, der einen terroristischen Hintergrund nicht ausschloss, jedoch auch einen Konflikt am Arbeitsplatz als mögliches Motiv genannt hatte. Zudem plädierte Obama erneut für ein strengeres Waffenrecht in den USA. Massentötungen und Amokläufe haben ihn durch seine beiden Amtszeiten begleitet, ohne dass der Kongress seinem Ruf nach genaueren Überprüfungen von Waffenverkäufen folgte.

Farook wurde in den USA geboren, er stammt aus einer pakistanischen Familie. Nach Angaben von Behörden und Bekannten war er seit fünf Jahren Angestellter des Landkreises San Bernardino. Seine Frau Malik soll im Juli 2014 mit einem pakistanischen Pass in die USA gekommen sein. Farooks Arbeitskollege Patrick Baccari beschrieb ihn als zurückhaltend. In diesem Jahr sei Farook nach Saudi-Arabien gereist. Er sei etwa einen Monat weggewesen und mit einer Ehefrau zurückgekehrt. Später habe er sich einen Bart wachsen lassen.