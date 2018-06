8/11

Sadegh Souri: "Kein Erbarmen mit den Kindern". Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, müssen als Kinder behandelt werden. So steht es in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes, trotzdem halten sich viele Länder nicht daran. Der iranische Fotograf Sadegh Souri porträtierte 13- bis 18-jährige Häftlinge in einem Jugendgefängnis in Zibashahr nahe Teheran. Manchen droht sogar die Todesstrafe, sie wird allerdings erst nach ihrem achtzehnten Geburtstag vollstreckt.