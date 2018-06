Die Freiheit der Medien wurde im vergangenen Jahr weltweit eingeschränkt. Das geht aus einem Bericht der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hervor. "Journalisten und unabhängige Medien stehen weltweit unter zunehmendem Druck", teilte die Organisation mit.

"Viele Staatsführer reagieren geradezu paranoid auf legitime Kritik durch unabhängige Journalisten", sagte ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. "Wenn sich selbstherrliche Präsidenten und Regierungen per Gesetz jeder Kritik entziehen, fördert das Selbstzensur und erstickt jede politische Diskussion."

Der Bericht kritisiert insbesondere die Situation in der Türkei und in Polen. In der Türkei würden Nachrichtensperren verhängt, Redaktionen überfallen, ausländische Reporter festgenommen und kritische Journalisten mit Klagen überzogen. Regierung und Justiz gingen auch angesichts des wieder ausgebrochenen Kurdenkonflikts massiv gegen kritische Medien vor, heißt es in dem ROG-Bericht. Das Land kommt in dem weltweiten Vergleich zwischen 180 Staaten auf Rang 151, was im Vergleich zu 2015 eine Verschlechterung um zwei Plätze bedeutet.



Auch die Situation in Polen sieht ROG kritisch. Die rechtskonservative Regierung schränke die Eigenständigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien ein und übe Druck auf private Zeitungen und Sender aus. Polen rutscht daher in der Rangliste um 29 Plätze ab und landet auf Rang 47.

Übergriffe bei Pegida-Demonstrationen

Deutschland büßt in dem Ranking, das auf einer weltweiten Befragung Hunderter Journalisten, Wissenschaftler, Juristen und Menschenrechtsaktivisten basiert und sich vor allem auf das Jahr 2015 bezieht, vier Plätze ein und kommt auf Platz 16. Dies sei "eine Folge der stark gestiegenen Zahl von Anfeindungen, Drohungen und gewalttätigen Übergriffen gegen Journalisten", teilte ROG mit. 2015 hätten Gewalt und Anfeindungen bis hin zu Todesdrohungen gegen Journalisten "massiv zugenommen". Laut ROG gab es mindestens 39 gewaltsame Übergriffe gegen Journalisten, die meisten davon bei Demonstrationen der ausländer- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung und ihren Ablegern sowie bei Kundgebungen Rechtsradikaler oder bei Gegenveranstaltungen.

Am besten ist die Lage der Pressefreiheit dem Ranking zufolge in Finnland, den Niederlanden und Norwegen. Schlusslicht ist das ostafrikanische Eritrea, hinter Nordkorea, Turkmenistan und dem Bürgerkriegsland Syrien.