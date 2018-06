Bisher steht allein der Termin, aber die Aufregung ist groß: AfD-Sprecherin Frauke Petry hat die Einladung von Aiman Mazyek angenommen und trifft den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime am 23. Mai. Dessen zentrale Frage wird sein: "Warum hassen Sie uns Muslime?"

Das Angebot kam im April, als die AfD vor ihrem Parteitag in Stuttgart diskutierte, ob man Moscheebauten generell verbieten sollte und einige befanden, der Islam sei grundgesetzwidrig. Mazyek hatte die AfD deshalb mit der NSDAP verglichen, kurz darauf aber eine Einladung an die Parteiführung verschickt. Vergangene Woche nahm Petry das Gesprächsangebot an. Bundesvorstandsmitglied Albrecht Glaser und Beisitzerin Alice Weidel werden Petry zum Zentralrat begleiten. Es wird allerdings nicht das erste Treffen zwischen Parteivertretern und Muslimverbänden sein.

AfD-Chef Jörg Meuthen ließ sich kurz nach dem Parteitag auf ein Treffen ein, wohl um öffentlich zu zeigen, dass er die radikale Ablehnung der deutschen Muslime nicht unterstützt. Er tat das nicht aus eigenem Antrieb – Redakteure des Magazins Focus luden ihn zum Streitgespräch in eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Weil der Stadt nahe Stuttgart. Auf dem Teppich des Gebetsraumes saß der Bundesparteichef dem Sprecher der Gemeinde gegenüber, Mohammad Dawood Majoka.



Meuthen referierte die Haltung seiner Partei, der Islam sei eine politische, reformunfähige Religion, die Gewalt und Umsturz begünstige und folglich nicht zu Deutschland gehöre. Wer sich dem Ziel der Salafisten, die ganze Welt zu islamisieren, verweigere, "wird einen Kopf kürzer gemacht", polemisierte Meuthen. Majoka konterte mit dem Vorwurf, die AfD unterscheide nicht zwischen friedlichen Muslimen und Salafisten. Man stritt über die Frage, ob der Islam nicht genauso zu Deutschland gehört wie die Millionen hier lebenden Muslime.

Am Ende bescheinigte Meuthen seinem Gegenüber, wenn der gesamte Islam so wäre wie diese Gemeinde in Weil der Stadt, bräuchte die AfD den Satz "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" gar nicht im Parteiprogramm. "Aber das ist nicht die Realität", schob er nach. Beide Seiten bekannten, sich sympathisch zu finden. Dann trennte man sich.

Angriff auf die abendländische Kultur

Der Stuttgarter Parteichef Meuthen ist ein liberaler AfDler. In Thüringen fällt der Widerstand gegen den Islam dagegen radikaler aus. Hier führt der Nationalist Björn Höcke die Landtagsfraktion, der sich wegen rassistischer Äußerungen bereits eine Ermahnung des Bundesvorstandes einhandelte. Doch auch die Thüringer trafen sich bereits mit Muslimen.

Allerdings ging es am Donnerstag bei ihrem Gespräch mit dem örtlichen Ableger der Ahmadiyya-Gemeinde nicht ums bloße Kennenlernen, sondern darum, einen Angriff auf die abendländische Kultur zu beklagen: In einem Gewerbegebiet im Norden der Landeshauptstadt Erfurt soll eine neue Moschee der Gemeinde entstehen: 200 Quadratmeter Nutzfläche für die 70 Mitglieder, zwei Gebetsräume, Kuppel und Minarett. Es ist das dritte Neubauvorhaben der Ahmadiyya-Muslime in Ostdeutschland. Eine Moschee steht bereits in Berlin-Pankow. In Leipzig ist eine weitere geplant. Aus Protest spießten radikale Gegner 2013 auf dem Baugrundstück mehrere Schweineköpfe auf, im Februar legten sie ein ganzes Schwein ab.



Polemik auf Facebook

Gegen den Neubau in Erfurt will der AfD Landesverband kommende Woche auf einer Demonstration mobilisieren. Bisher gibt es in Erfurt nur einen Hinterhof-Gebetsraum für Muslime, mit dem die AfD kein Problem habe, wie der Landessprecher Stefan Möller sagt. Religionsfreiheit stehe den Muslimen zu. Aber warum eine Moschee für 70 Leute? Warum "mit Kuppel und Minarett, damit es besser schallt? Dialog und Begegnung finden bei uns in Thüringen traditionell anders statt", polemisiert er auf Facebook.

Als er gemeinsam mit der religionspolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion, Corinna Herold, den Ahmadiyya-Gemeindevorsitzenden Abdullah Uwe Wagishauser im Landtag empfing, war der Ton sachlicher. Man dürfe die Menschen nicht mit "einer uns fremden Religion" überfordern, hielt Möller dem Gemeindechef vor. Gerade in Ostdeutschland sei eine Moschee "mit ihrer ganzen sichtbaren Fremdartigkeit" ein Problem, sagte er. Das sähe auch "die übergroße Mehrheit der Thüringer" so.



Koran für die AfD

Das Gespräch erreichte auch in Erfurt denselben Punkt wie in Weil der Stadt: Salafistische Gewalt gehe von Menschen aus, nicht vom Islam, argumentierte Wagishauser. Möller entgegnete, das könne man nicht so trennen. Ihm gehe es nicht nur um Respekt vor der deutschen Rechtsordnung, sondern auch um Kultur und Tradition.

Wagishauser glaubt, beim Streit um den Salafismus bei den AfD-Gesprächspartnern Ansätze von Einsicht wahrgenommen zu haben. Möller berichtet seinerseits, er habe "keine Kompromissbereitschaft erwartet und erkannt". Es blieb beim freundlich-distanzierten Austausch von Positionspapieren, Informationsmaterialien und Telefonnummern.

Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Mit seiner Ablehnung des Islam kann sich Möller neuerdings im Einklang sehen mit der Mehrheit der Deutschen. Laut einer repräsentativen Umfrage des WDR meinen 60 Prozent der Deutschen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Als Bundespräsident Christian Wulff 2010 in einer vielbeachteten Rede 2010 das Gegenteil sagte, lehnten nur 47 Prozent diese Aussage ab.

Historisch betrachtet haben die Nein-Sager Recht. Nimmt man die gegenwärtige Realität in den Blick, sieht das ganz anders aus: Seit Jahrzehnten leben Millionen Muslime friedlich in Deutschland, zum großen Teil gut integriert. Diese Menschen gehören also unzweifelhaft zu Deutschland. So sieht es sogar AfD-Chef Meuthen, so sieht es auch Wulffs Amtsnachfolger Gauck. Beim Islam als Religion macht Gauck im Gegensatz zu Wulff Abstriche.

Die Erfurter Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich führt die hohe Ablehnung unter den Deutschen auf Informationslücken zurück. "Viele wissen nichts über den Islam, da entstehen schnell Vorurteile." Rothe-Beinlich lebt in dem Erfurter Stadtteil, wo die Moschee entstehen soll. Dort gebe es kaum Muslime, entsprechend groß seien die Vorbehalte unter den Bewohnern. Ein Problem, auf das Gemeinde-Chef Wagishauser jetzt sein Hauptaugenmerk richten will: "Unsere künftige Aufgabe ist es, da Ängste abzubauen", sagt er. Was mit den AfD-Vertretern offenkundig bisher nicht funktioniert, will er direkt vor Ort versuchen.

Zumindest in Erfurt könnten demnächst weitere Informationslücken geschlossen werden: Die religionspolitische Sprecherin der AfD erhält von Wagishauser eine deutsche Übersetzung des Korans zugeschickt. Corinna Herold habe Interesse an den Texten gezeigt, sagt der Gemeindechef. "Das ist doch schon ein Fortschritt, wenn ein AfD-Vertreter sagt, dass er den Koran lesen wird", sagt er. "Ob es was bewirkt, steht in den Sternen. Wir sind immer optimistisch."