In Antwerpen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft vier mutmaßliche Anwerber der Terrormiliz "Islamischer Staat" festgenommen worden. Wie mehrere flämische Zeitungen berichteten, sollen sie einen Anschlag auf einen zentralen Ort der belgischen Hafenstadt geplant haben. Ein mögliches Ziel sei der Hauptbahnhof gewesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft allen Verdächtigen Unterstützung einer terroristischen Gruppe und ihrer Aktivitäten vor. Demnach haben einige von ihnen Reisen nach Syrien oder Libyen geplant, um sich dort dem IS anzuschließen. In den Medienberichten heißt es, die vier Teenager standen in engem Kontakt mit Hicham Chaib, einem führenden belgischen Dschihadisten in Syrien.

Chaib gilt als rechte Hand des Chefs der mittlerweile verbotenen belgischen Salafistenbewegung Sharia4Belgium, Fouad Belkacem. Seit 2012 hält sich Chaib in Syrien auf und soll bei der Dschihadistenorganisation IS eine führende Rolle in der IS-Hochburg Raka haben. Chaib war Anfang 2015 von der belgischen Justiz in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Über die Anschlagspläne der vier Verdächtigen in Antwerpen war die Polizei unter anderem über Internetnachrichten der vier jungen Männer aufmerksam geworden. Die Pläne sollen noch wenig konkret gewesen sein. Waffen oder Sprengstoff waren bei den 16- bis 19-jährigen Verdächtigen nicht gefunden worden. Sie seien aber laut der Zeitung De Standaard auf der Suche nach Geld gewesen, um womöglich Waffen zu kaufen.

Die vier jungen Leute waren der belgischen Justiz bereits bekannt. Zwei von ihnen sollen früher bereits versucht haben, nach Syrien auszureisen. Auf dem Flughafen von Brüssel waren sie allerdings aufgegriffen und nach Antwerpen zurückgeschickt worden. Inzwischen wurden drei der Verdächtigen unter strengen Sicherheitsauflagen freigelassen, nachdem sie in einer ersten Anhörung befragt worden waren.

Nach Angaben des Staatsanwalts gibt es bislang aber keine Verbindung zu den Terroranschlägen vom 22. März auf den Brüsseler Flughafen und einen U-Bahnhof der belgischen Hauptstadt, bei denen 32 Menschen getötet worden waren.