In Warschau haben Hunderttausende gegen die Politik der Regierung und für einen EU-freundlichen Kurs ihres Landes demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Regierungssitz, viele trugen polnische oder EU-Flaggen und Transparente mit proeuropäischen Sprüchen.

Zu Beginn des Protestes, der bis zum Präsidentenpalast führen sollte, sang die Menge die Nationalhymne und rief "Wir verteidigen Demokratie und Verfassung". Unter den Teilnehmern war auch Ex-Präsident Bronislaw Komorowski: "Wir sind hier, weil wir für die Freiheit in Polen und die Demokratie kämpfen wollen", sagte er.

Zu der Kundgebung hatte das oppositionelle Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) aufgerufen, das seit Monaten Massenproteste gegen die Regierung organisiert. Das Bündnis hatte sich Anfang Mai offiziell gegründet. Ihm gehören mit der neoliberalen Partei Nowoczesna und der Bauernpartei PSL auch zwei im Parlament vertretene Parteien an.

Auch EU-Gegner auf der Straße

An einer zweiten Demonstration von Nationalisten beteiligten sich am Vormittag rund 2.500 Menschen, wie die Stadtverwaltung in Warschau mitteilte. Ihr Protest richtete sich gegen Polens EU-Mitgliedschaft.

Im vergangenen Dezember hatte das von der rechtskonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) beherrschte Parlament im Eilverfahren und gegen den Widerstand der Opposition Maßnahmen verabschiedet, mit denen das Verfassungsgericht erheblich geschwächt werden soll.

Für Entscheidungen des Verfassungsgerichts ist künftig eine Zweidrittelmehrheit nötig statt wie bisher eine einfache Mehrheit. Zudem müssen bei wichtigen Entscheidungen mindestens 13 der 15 Verfassungsrichter anwesend sein – zuvor reichten neun.



Die amtierende niederländische EU-Ratspräsidentschaft leitete wegen der Schwächung des Verfassungsgerichts und anderer umstrittener Gesetze bereits ein Verfahren zur Prüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen ein – eine Premiere in der EU.