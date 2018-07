In Kabul sind mindestens 14 Wachleute aus Nepal bei einem Anschlag getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe in der afghanischen Hauptstadt einen Minibus mit nepalesischen Sicherheitskräften angegriffen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Acht weitere Personen seien verletzt worden. Die Männer waren nach Angaben eines Überlebenden auf dem Weg zur kanadischen Botschaft, wo sie als Wachen arbeiteten.

Zu dem Anschlag bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Das Attentat habe sich "gegen die Kräfte der Aggression" in Afghanistan gerichtet, teilte ein Talibansprecher über mehrere soziale Netzwerke im Internet mit.

Nach Polizeiangaben näherte sich der Attentäter am frühen Montagmorgen (Ortszeit) dem Bus auf einer Straße von Kabul in Richtung der Stadt Dschalalabad zu Fuß, dann zündete er einen Sprengsatz. Die Straße ist eine der wichtigsten Fernverkehrsrouten in Afghanistan. Bei einem weiteren Anschlag wurde am Montagmorgen ein Mitglied des Rats der Provinz Kabul, Attaullah Faisani, ein Leibwächter sowie vier Zivilisten verletzt.

Ein drittes Attentat ereignete sich in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes. Auf einem Markt explodierte ein mit Sprengstoff präpariertes Motorrad, acht Afghanen wurden getötet. 14 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Büro des Gouverneurs mitteilte. Zu diesem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Der Anschlag in Kabul ist der erste seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 6. Juni. Mitte April hatte es in der afghanischen Hauptstadt einen schweren Anschlag mit 64 Toten gegeben; zu der Tat hatten sich ebenfalls die radikalislamischen Taliban bekannt.

Die Taliban begehen in Afghanistan immer wieder Anschläge. Der im Jahr 2001 begonnene Nato-Kampfeinsatz in Afghanistan wurde Ende 2014 beendet, für die Sicherheit im Land sind seitdem die afghanischen Sicherheitskräfte zuständig. Die Sicherheitslage verschlechterte sich zuletzt zusehends. Schätzungsweise 5.500 afghanische Soldaten wurden im vergangenen Jahr getötet. Die USA, China, Pakistan und Afghanistan bemühen sich seit Januar, Friedensverhandlungen mit der Islamistengruppe in Gang zu setzen – bislang aber ohne Erfolg. Die Taliban knüpften ihre Teilnahme an Vorbedingungen wie die Freilassung von Gefangenen und ein Ende der "Besatzung durch ausländische Truppen".