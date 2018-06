Die US-Medien sind damit beschäftigt, die konkreten Ereignisse von Orlando aufzuarbeiten und die Hintergründe des Täters auszuleuchten. Mit Kommentaren und Bewertungen halten sich viele noch zurück. Die New York Times bezeichnet das Massaker indes als das schlimmste Attentat dieser Art in der Geschichte der USA.



Der TV-Sender CNN sieht in den Ereignissen sogar einen Terrorangriff – den größten auf die USA seit dem 11. September 2001. Das Attentat zeige laut CNN aber vor allem, wie kontrovers und provokant der Wahlkampf zwischen der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton und dem republikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump werden könnte. Beide Kandidaten hätten "kaum Zeit in stiller Trauer vergeudet, bevor sie die Attacke in einen politischen Krieg verwandelten".

Auch die Washington Post verurteilt die Wahlkampftaktik von Donald Trump, der eine nationale Tragödie wie Orlando für seine eigenen Zwecke nutze. Der Kolumnist E.J. Dionne bezieht sich damit auf die Forderung Trumps, Präsident Obama solle zurücktreten, da er nach dem Attentat nicht von einem radikalen Islam gesprochen hätte. Washington-Post-Autor Dionne stimmte außerdem dem demokratischen Senator Chris Murphy zu, der erklärt hatte: "Das Phänomen beinahe konstanter Massenerschießungen gibt es nur in Amerika – sonst nirgendwo. Der Kongress ist mitschuldig an diesen Morden, durch sein totales, gewissenloses, betäubendes Schweigen."

Noch hat die politische Debatte in den USA aber keine eindeutige Richtung eingeschlagen. Die Zeitung Politico belegt diese Unsicherheit im politischen Washington mit einem Zitat des republikanischen Senators Jeff Flake aus Arizona: "Wenn sich herausstellt, dass diese Person zumindest vom IS inspiriert wurde, bekommen wir wahrscheinlich eine Terrorismus-Debatte. Sollte das nicht der Fall sein, wird es wohl eine Waffen-Debatte."

Ausländische Medien wie der britische Guardian legen den Fokus der Debatte hingegen eindeutig auf die Waffengesetze in den USA: "Die furchtbare Wahrheit ist, dass die amerikanische Gesellschaft stärker durch derartige Angriffe gefährdet ist, weil sie glaubt, dass Freiheit auch den leichten Zugang zu tödlichen Waffen erfordert," schreibt die Zeitung. "Es stimmt zwar, dass nicht Waffen Menschen töten, wie es in einem Slogan heißt, sondern dass dies Menschen mit Waffen tun. Aber sie tun es nun einmal sehr viel schneller und effektiver als dies Menschen ohne Waffen machen könnten."

Die US-Medien konzentrieren sich vor allem auf die Person des Attentäters. Noch kursieren widersprüchliche Spekulationen über die Motive von Omar M., auch die Angehörigen rätseln darüber. Der US-Sender ABC News etwa ließ den Vater des Attentäters zu Wort kommen. Dieser zeigte sich schockiert und traurig. "Ich habe nichts Auffälliges an ihm bemerkt", sagte er und betonte, dass er nicht glaubt, dass sein Sohn radikalisiert gewesen sei. Auch die Ex-Frau von Omar M. äußerste sich im Interview mit ABC News. Auch sie habe keine Anzeichen einer Radikalisierung bei ihm gesehen, allerdings sei ihr früherer Ehemann mental instabil gewesen.

Gegenteiliges berichtet der konservative Sender FoxNews, der M. als radikalen Muslim beschreibt. Er sei Anhänger sogar eines radikalen Imams gewesen, der unter dem Namen Abu Taubah bekannt sein soll.