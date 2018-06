Die Zahl der Opfer des Anschlags auf ein beliebtes Einkaufsviertel in Bagdad ist auf mindestens 250 gestiegen. Unter den Trümmern seien weitere Tote geborgen worden, zudem seien einige Opfer ihren Verletzungen erlegen, teilte das irakische Gesundheitsministerium mit. Aus Protest gegen schlechte Sicherheitsmaßnahmen reichte der irakische Innenminister seinen Rücktritt ein.



Das Attentat war der schwerste Anschlag im Irak seit Jahren. Die Explosion und ein anschließendes Feuer zerstörten am Wochenende mehrere Gebäude fast vollständig. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich in einer Erklärung zu dem Attentat.

Der irakische Innenminister Mohammed al-Ghabban räumte ein, dass es Versäumnisse bei den Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt gegeben habe. Die Regierung habe es versäumt, die Verantwortung für alle Sicherheitskräfte in den Städten auf das Innenministerium zu übertragen, sagte er. Er selbst habe einen solchen Reformplan bei seinem Amtsantritt 2015 vorgebracht, doch dieser sei in einer Schublade verschwunden. Er habe deshalb Ministerpräsident Haider al-Abadi sein Rücktrittsgesuch überreicht, sagte der Minister. Al-Abadi muss ihn noch annehmen.

Al-Ghabban sagte, das mit Sprengstoff gefüllte Fahrzeug des Selbstmordattentäters sei aus der nördlich von Bagdad gelegenen Provinz Dijala gekommen. Damit räumte er ein, dass das Fahrzeug die Sicherheitskontrollen auf dem Weg in die Hauptstadt ungehindert passieren konnte. Die über Bagdad verteilten Kontrollpunkte, mit der die Regierung Stärke im Antiterrorkampf demonstrieren will, bezeichnete der Minister als "absolut unnütz".

Ministerpräsident Al-Abadi verkündete nach dem Anschlag eine dreitägige Staatstrauer. Er ordnete zudem neue Sicherheitsmaßnahmen an. Unter anderem erteilte er die Anweisung, dass Sicherheitskräfte nicht länger gefälschte und nicht funktionierende Sprengstoffdetektoren einsetzen dürfen. Sicherheitskräfte an Kontrollpunkten dürfen zudem künftig während ihrer Arbeit keine Mobiltelefone mehr benutzen.



Der IS verübt im Irak regelmäßig Anschläge, mit denen er vor allem Schiiten ins Visier nimmt. Der IS betrachtet diese als Abtrünnige und will die Spannungen im Irak zwischen den beiden großen Strömungen des Islams weiter verschärfen. Zuletzt verlor der IS im Irak große Gebiete wieder. Vor einer Woche vertrieben die irakischen Streitkräfte und mit ihnen verbündete Milizen den IS aus der von ihm gehaltenen Großstadt Falludscha, 50 Kilometer westlich von Bagdad.