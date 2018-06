Nach den Morden an fünf Polizisten in Dallas sind in mehreren US-Städten erneut Polizeibeamte angegriffen worden. In der Stadt Saint Paul im Bundesstaat Minnesota kam es in der Nacht zum Sonntag zu Ausschreitungen am Rande einer Bürgerrechtsdemonstration. Wie die Polizei über Twitter mitteilte, wurden in Saint Paul mindestens fünf Beamte verletzt. Die Polizisten seien mit Steinen, Flaschen, Böllern und Molotowcocktails beworfen worden. Die Sicherheitskräfte nahmen zahlreiche Personen fest.

Die Zeitung Star Tribune veröffentlichte auf ihrer Internetseite Fotos, die zeigen, wie ein Pulk aus Demonstranten auf einer abgesperrten Schnellstraße einer Polizeikette gegenübersteht. Über der Straße steigt eine dichte Rauchwolke auf. Nach Informationen der Zeitung hatten die Sicherheitskräfte Rauchbomben eingesetzt, um die gegen Polizeigewalt demonstrierenden Anhänger der Bewegung Black Lives Matter auseinanderzutreiben.

Derweil wurden in der Metropole San Antonio im Bundesstaat Texas anscheinend mehrere Schüsse auf das Polizeihauptquartier im Stadtzentrum abgefeuert. Polizisten zufolge wurde das Gebäude getroffen und mindestens eine Patronenhülse gefunden, wie der örtliche Sender KSAT berichtete. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Barack Obama verkürzt Spanien-Besuch

US-Präsident Barack Obama beschwor die Einheit der Nation und rief seine Landsleute auf, nach vorn zu blicken. Er verkürzte seinen Spanienbesuch nach dem Nato-Treffen und wollte am Sonntagabend nach Washington zurückkehren. Anfang der Woche will er nach Dallas reisen. Das Land sei nicht so gespalten, wie manche es behaupteten, sagte Obama nach Abschluss des Nato-Gipfels in Warschau. Den Polizistenmörder von Dallas nannte er "verrückt".

Die landesweiten Proteste waren durch den Tod der zwei Afroamerikaner Alton Sterling und Philando Castile ausgelöst worden. Die zwei Männer wurden in den US-Staaten Minnesota und Louisiana durch Polizeischüsse getötet. Der 25-jährige Afroamerikaner Micah Johnson erschoss während einer Demonstration gegen Polizeigewalt aus dem Hinterhalt fünf Polizisten und verletzte fünf weitere Beamte und zwei Zivilisten.

Sein Motiv soll Hass auf Weiße gewesen sein. In diese Richtung deuten Äußerungen des Mannes bei Verhandlungen mit Polizisten vor seinem Tod und Facebook-Einträge, in denen Johnson Sympathien für schwarze Extremistengruppen bekundete.



Weitere Proteste in Baton Rouge

Unterdessen entbrannte über die USA hinaus eine Diskussion darüber, dass die Polizei Johnson gezielt aus der Ferne in einer Parkgarage durch Sprengstoff getötet hat. Die Bombe wurde nach einem stundenlangen Feuergefecht und erfolglosen Verhandlungen von einem Roboter deponiert.



Wie groß die Furcht vor einer neuen Eskalation der Gewalt in den USA ist, zeigte sich am späten Samstagnachmittag in Dallas. Laut Medienberichten ging eine anonyme Drohung gegen die Polizei der Stadt ein, möglicherweise von einer bewaffneten Gruppe in Houston (ebenfalls Texas). Danach suchte die Polizei in einer Parkgarage hinter ihrem Hauptquartier nach einer verdächtigen Person, hob den Alarm aber schließlich wieder auf.



Am Samstag gingen in mehreren US-Städten wieder Tausende Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße. Für Sonntag waren weitere Demonstrationen geplant. Auch in Baton Rouge, der Stadt, in der Sterling getötet wurde, dauerten die Proteste an. Hunderte Menschen demonstrierten in der Nacht. Sie standen einer Polizei gegenüber, die mit mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz war. Mindestens 30 Personen wurden festgenommen. Vor dem Geschäft, auf dessen Parkplatz sich der tödliche Vorfall ereignet hatte, versammelten sich auch am Samstag Demonstranten, die riefen: "keine Gerechtigkeit, kein Frieden!" Mitglieder der New Black Panther Party forderten die Verhaftung und Anklage der für Sterlings Tod verantwortlichen Polizisten.