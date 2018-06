Vor 60 Jahren war das Gefängnis in der philippinischen Hauptstadt gebaut worden – für 800 Häftlinge. Jetzt aber ist es mit fast 4.000 Männern völlig überbelegt. Und so kämpfen ein Gefangenen unentwegt um ein wenig Platz. Nachts sind sie gezwungen, auf dem nackten Boden eines Basketballfeldes oder unter den Betten von anderen zu schlafen. Manche knüpfen sich aus alten Bettlaken Hängematten. An Resozialisierung ist unter solchen Umständen natürlich nicht zu denken.