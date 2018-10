Sie könnten mal ein Fenster aufmachen. Es riecht nach viel Schweiß in dem Industriegebäude von Tijuca, einem Stadtteil im weniger wohlhabenden Norden von Rio de Janeiro. Das brasilianische und das kubanische Team der Ringer trainieren hier gemeinsam für Olympia. Abwechselnd die Frauen und die Männer. Muskelberge schieben, heben und werfen sich gegenseitig über Matten. "Kraft und Widerstandsfähigkeit entscheiden hier", sagt Davi Albino und setzt sich vorsichtig auf einen Plastikstuhl. Breitbeinig, Trainingsanzug, die Füße in weißen Socken in weißen Plastiksandalen. Die Arme dicht vor dem Körper verschränkt. "Kalt ist das!", klagt er über den brasilianischen Winter. Stimmt, 18 Grad Celsius.

Albino ist ein riesenhafter Schwarzer, brasilianischer Meister im Griechisch-Römischen Ringen, Soldat bei der brasilianischen Marine und derzeit freigestellt als Teil des Olympiateams. Es ist noch nicht klar, ob der 30-Jährige bei den Spielen wirklich in die Arena steigen wird: Wegen der komplizierten Mathematik rings um die Vergabe der Olympiaplätze hat der nationale Champ für die Spiele nur eine Position als Nachrücker erhalten – doch er trainiert mit, "denn ich bin dran, sobald sich jemand verletzt". Manchmal kann er es kaum fassen, dass er überhaupt so weit gekommen ist: in den internationalen Spitzensport. Für ihn ist es bis heute nicht mal selbstverständlich, dass er ein eigenes Bett und ein Dach über dem Kopf hat.

Albino lebte jahrelang als Obdachloser auf den Straßen von São Paulo – und dort lernte er das Kämpfen auf die harte Art. Er war sieben Jahre alt, als die Familie ihr Haus verlor. "Wir waren im gefährlichsten Stadtteil São Paulos zu Hause, Capão Redondo", erzählt er in einem fröhlichen Plauderton, der weder zu seiner massiven Erscheinung noch zu der Geschichte richtig passt. "Ach was, es war wohl der gefährlichste Stadtteil von ganz Brasilien! Sie kamen, um meine Mutter zu schlagen. Sie haben sie übel zugerichtet. Dann haben sie unser Haus in Brand gesteckt. Von da an lebten wir auf der Straße." Ein Liebhaber der Mutter hatte mit dem Drogengeschäft zu tun und war mit den Banden in Schwierigkeiten geraten. Albinos Vater war damals längst über alle Berge, er wollte nichts mehr von der Familie wissen.



Albino, sein damals fünfjähriger Bruder, seine dreijährige Schwester und die Mutter schliefen unter dem Vordach eines italienischen Restaurants. Eine Kirche half ihnen mit Kleidern, Decken zum Übernachten. Prostituierte, die nachts auf dem Platz arbeiteten, schenkten ihnen Essen. "Auf der Straße lernt man das ganz schnell: Die Reichen geben Ihnen nie etwas ab", sagt Albino. "Es sind die armen Leute, die barmherzig sind. Wenn Sie Not leiden, gehen Sie zu den Bettlern. Die werden alles, was sie haben, mit Ihnen teilen."



Und das Ringen? Der kräftige Albino war ein talentierter Kämpfer. Er hat die Mutter verteidigt, "ich kann nicht mehr zählen, wie oft", sagt er. Einmal habe er zehn Halbstarke zusammengeschlagen, weil sie seinen kleinen Bruder hänselten, ihn einen Mendigo nannten, einen Penner. Wenn fremde Männer ihnen den Schlafplatz streitig machen, trieb Albino sie wieder weg. Voller Wut sei er damals gewesen, erzählt der Champ. Er wollte den Männern, die seine Mutter geschlagen und ihr Haus verbrannt hatten, am liebsten den Hals umdrehen. "Nicht als Racheaktion", sagt er. "Ich träumte davon, Polizist zu werden und die ganzen Narcos auszuheben."

Thomas Fischermann leitet das Südamerikabüro der ZEIT in Rio de Janeiro. In seiner Kolumne "Strandreporter" auf ZEIT ONLINE berichtet er von unterwegs und aus dem Alltag in Rio.

Es gibt eine besondere Gefahr für eine obdachlose Familie in São Paulo: In der Nacht oder im Morgengrauen fahren die Jugendschützer der Stadt durch die Straßen, um Straßenkinder einzusammeln – "der Van", sagt Albino, und schaudert, er erinnert sich an panische Fluchten durch nächtliche Häuserschluchten. "Alle liefen weg, wenn der Van kam. Keiner wollte geschnappt werden." Der Van, das war eigentlich gut gemeint. Die Stadtverwaltung sammelt bis heute Straßenkinder und Kinder aus obdachlosen Familien ein, und ein staatlicher Jugendschutzdienst weist sie Kinderheimen zu. Kinder sollen nicht auf der Straße leben, sondern zur Schule gehen.