Heftige Erdstöße haben in der Nacht zu Mittwoch das Zentrum Italiens erschüttert. Mindestens 16 Menschen wurden nach Behördenangaben beim Einsturz ihrer Häuser getötet, weitere wurden unter den Trümmern vermutet. Aus den Orten um das Epizentrum wurden massive Schäden gemeldet.



Das Erdbeben von einer Stärke von mehr als 6 auf der Richterskala und mehrere Nachbeben hatten in der Nacht die gesamte Region zwischen Umbrien, Latium und den Marken erschüttert. Das Beben war auch in Rom und an der Adriaküste zu spüren.