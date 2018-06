7/9

Mohammed, 13 Jahre alt. Zu Hause in Aleppo ist er gerne durch die Straßen gelaufen und hat sich seine Lieblingshäuser angeschaut. Viele von ihnen sind inzwischen völlig zerstört. In Nizip, in der Türkei liegt er in seinem Krankenhausbett und fragt sich, ob sein Traum – Architekt werden – jemals wahr wird. Mohammed sagt, er hätte nie gedacht, dass man sich an die Angst gewöhnen könne. Aber so sei der Krieg.