ZEIT ONLINE: In den USA ist Cannabis je nach Bundesstaat erlaubt oder verboten. Sie leben in Miami, wo Gras illegal ist. Hand aufs Herz: Wie oft kiffen Sie?



Ryan Nerz: (lacht) Durchschnittlich vielleicht drei bis fünf Mal die Woche. Ich bin aber keiner der Typen, der auf der Couch kifft, fernsieht und Dorritos mampft. Im Gegenteil: Ich bin ein sehr aktiver Konsument, spiele Fußball und Eishockey. Ich rauche Marihuana nicht nur, sondern benutze auch den Vaporizer, dann esse ich wieder was mit Gras.

ZEIT ONLINE: Warum braucht es einen eigenen Cannabiskorrespondenten?

Nerz: Als ich 2014 zur Website Fusion kam, hat das eine Art Zeitgeist getroffen. Die Bewegung für eine Legalisierung von Gras wurde immer stärker und einflussreiche Leute mit Geld haben sie unterstützt. Da ist es sinnvoll, dass sich eine Person nur auf das Thema konzentriert. Ich glaube zwar, dass Marihuana abhängig macht, es aber der amerikanischen Gesellschaft viel weniger schadet als Alkohol. Und Alkohol wird bei jeder Sportveranstaltung heftig beworben.

ZEIT ONLINE: Was hat sich verändert?

Nerz: Ich habe vor sechs Jahren zu recherchieren begonnen. Da gab es vielleicht zehn Staaten, in denen Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt war. Heute sind es 26. Und Alaska, Colorado, Oregon und Washington haben sich entschieden, Marihuana wie Alkohol zu behandeln: es zuzulassen und zu besteuern. Im Moment gibt es dafür Initiativen in neun weiteren Bundesstaaten. Und sobald der amerikanische Marktkapitalismus etwas wittert, gibt es dauernd neue Entwicklungen: ein Cannabis-basiertes Medikament, das beim Sex helfen soll, ein anderes für Frauen während ihrer Periode und eines für bessere sportliche Leistungen.

ZEIT ONLINE: Sie schreiben für die Website Fusion, die junge englischsprachige Latinos ansprechen soll. Es gibt die Vorstellung, dass vor allem Nicht-Weiße mit Cannabis zu tun haben. Bestätigt ein eigener Graskorrespondent nicht Vorurteile?

Nerz: Fusion hat zwar mit dieser Zielgruppe angefangen, aber inzwischen sind wir generell ausgerichtet auf Millennials mit verschiedenen kulturellen Hintergründen: Afroamerikaner, Einwanderer, generell eine multikulturelle Gesellschaft. Die junge Generation ist sehr an sozialer Gerechtigkeit interessiert, Umweltschutz, Rechte für Homosexuelle und eben auch Marihuana und Drogenpolitik. Das geht quer durch alle ethnischen Gruppen. Statistiken zeigen, dass alle gleich viel Marihuana konsumieren, Schwarze, Latinos, tendenziell sogar mehr Weiße. Die Stereotype werden gerade gebrochen, und ich hoffe, dass meine Texte dazu beitragen.

ZEIT ONLINE: Wie berichten andere US-Medien über das Thema?

Nerz: Die Berichterstattung ist ganz gut, aber es gibt den Trend, Storys vielfach zu verwerten und umzuschreiben. Der größte Nachteil ist die überwiegend positive Berichterstattung. Ich versuche, auch die kontroversen Seiten aufzuzeigen, die viele Konsumenten gerne ignorieren. Eine davon ist der Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Untersuchungen haben gezeigt, dass Marihuana zu rauchen den Intelligenzquotienten senken kann, wenn das Hirn noch im Wachstum ist. Außerdem gibt es 24 Bundesstaaten, in denen Amerikaner wegen Marihuanabesitz im Gefängnis sind.

ZEIT ONLINE: Auch in jenen Staaten, in denen es legalisiert wurde?

Nerz: Ja. In Colorado hat die Legalisierung zur Folge, dass eine Meile neben dem Bundesgefängnis Leute legal Gras kaufen, so wie sie auch zu Starbucks gehen, um Kaffee zu kaufen. Das ist scheinheilig. Für mein Buch Marijuanamerica bin ich mit dem Auto quer durch die Staaten gefahren, mit Marihuana. In Nebraska wäre ich dafür für zwei bis drei Jahre ins Gefängnis gekommen, in Illinois bis zu zehn Jahre. Oder Louisiana: Da gibt's einen Typen, der lebenslang im Gefängnis sitzt, weil er zum dritten Mal mit Cannabis erwischt wurde, mit sieben Gramm.