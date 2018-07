In Bangladesch ist einer der mutmaßlichen Drahtzieher einer Geiselnahme in der Hauptstadt Dhaka getötet worden. Bei einer Schießerei mit Sicherheitsbeamten seien zwei Männer getötet worden, darunter Nurul Islam Marzan, sagte der Chef der bengalischen Antiterroreinheit, Monirul Islam. Islamistische Angreifer hatten Anfang Juli 20 Geiseln in einem Café getötet, darunter hauptsächlich Ausländer.

Der Innenminister Asaduzzaman Khan bestätigte, dass es sich bei dem einen getöteten Mann um einen hochrangigen Führer der verbotenen islamistischen Gruppierung Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB) handelt. Der andere Tote sei ebenfalls ein mutmaßlicher Extremist, sagte der hochrangige Polizeivertreter Yusuf Ali. Seine Identität wurde jedoch nicht bekannt. Der Polizeieinsatz hatte in den frühen Morgenstunden im Viertel Rayer Bazar stattgefunden.

Islamistische Angreifer hatten am 1. Juli das Café Holey Artisan Bakery gestürmt und 20 Geiseln getötet. Das Ziel waren offenbar Ausländer: Unter den Toten waren neun Italiener, sieben Japaner, eine Inderin und ein US-Bürger. Nach elf Stunden stürmte die Polizei das Café, dabei wurden sechs Geiselnehmer sowie zwei Polizisten getötet.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte sich zu der Tat bekannt. Bangladeschs Regierung legte sie aber Mitgliedern der verbotenen JMB zur Last, da der IS nach ihrer Auffassung keine Präsenz in Bangladesch hat. Seit dem Anschlag auf das Lokal im Juli haben Sicherheitsbeamte bei Razzien rund 40 mutmaßliche islamistische Extremisten getötet.

Das muslimische Bangladesch ist seit Anfang 2013 Ziel einer Serie islamistisch motivierter Angriffe. Opfer sind in der Regel Religionskritiker, Intellektuelle und Angehörige religiöser Minderheiten. Auch gegen ausländische Staatsbürger wurden weitere Anschläge verübt.