ZEIT ONLINE: Herr Baum, vor zwei Wochen der Anschlag in Berlin, im Anschluss an die Silvesternacht eine Debatte über die Arbeit der Polizei in Köln. Das Jahr beginnt so hektisch, wie es aufhörte. Verstehen Sie die aktuelle Debatte?

Gerhart Baum: Nein. In Köln hat die Polizei ihre Arbeit gemacht. Die Situation war nicht einfach. Was soll es da zu debattieren geben?

ZEIT ONLINE: Scheinbar erregt selbst das viele Bürger in diesen hektischen Zeiten.

Gerhart Baum: Das Land darf nicht die Fassung verlieren. Manchmal habe ich diesen Eindruck. Lassen Sie uns die Maßstäbe zurechtrücken. Auch wenn es Anschläge gegeben hat und geben wird: Wir leben in einem im Großen und Ganzen sicheren Land, auch angesichts fortdauernder Bedrohung durch islamistischen Terror und fremdenfeindlichem Terror von rechts. Die Kriminalitätsrate sinkt sogar – aber trotzdem fühlen viele Menschen das anders und haben Angst.



Zweitens: Wir haben einen starken Staat, also einen Staat, der sich wehren kann. Er konnte das schon gegen die RAF-Bedrohung. In den vergangenen Jahrzehnten wurde ständig sicherheitspolitisch aufgerüstet, ein Sicherheitspaket folgt dem anderen. Wir brauchen aber vor allem eine starke Demokratie, die vor der Bedrohung nicht in die Knie geht. Und drittens: Der Anschlag in Berlin hätte, nachdem was wir heute wissen, ohne irgendeine Gesetzesänderung verhindert werden können. Der Täter hätte nicht mehr frei herumlaufen dürfen.

Gerhart Baum 84, ist seit 1954 Mitglied der FDP. Von 1978 bis 1982 war er Bundesinnenminister in der sozialliberalen Bundesregierung von Helmut Schmidt (SPD).

ZEIT ONLINE: Trotzdem fordert Innenminister Thomas de Maizière Gesetzesänderungen. Seine Vorstellungen von einem sicheren Deutschland hat er gerade in der FAZ veröffentlicht.

Baum: Der Innenminister hat nicht hinreichend dargelegt, welche Defizite es wirklich gibt. Wenn er jetzt eine Steuerungskompetenz des Bundes für alle Sicherheitsbehörden fordert, dann muss man fragen, warum er von seinen deutlich ausgeweiteten Steuerungskompetenzen nicht Gebrauch gemacht hat, etwa im Falle Amri.

ZEIT ONLINE: De Maizière fordert auch, die Videoüberwachung auszubauen.

Baum: Da kann man länger darüber diskutieren, was sie überhaupt bringt – wenig bei der Verhinderung, einiges bei der Aufklärung von Straftaten. Warum muss man sie ausweiten? Wie komme ich als unbescholtener Bürger dazu, mich biometrisch erfassen zu lassen, wenn keine besondere Gefahrensituation gegeben ist? Das sind Grundrechtseingriffe. In Berlin gibt es bereits ca. 1.500 Videokameras an öffentlichen Plätzen – aus gutem Grund, nehme ich an. In Großbritannien gibt es sechs Millionen. Die Briten haben eine umfassende Überwachung durch Kameras aufgebaut, ohne dass man feststellen kann, dass es dort weniger Kriminalität gibt als bei uns.