2/20

Eine Flüchtlingsunterkunft in Toplage: Das Bellevue di Monaco nutzt insgesamt drei Häuser in der Müllerstraße mitten in München. In einem sollen unbegleitete Minderjährige leben und betreut werden, in einem zweiten Familien. In dem dritten Haus sollen Beratungen, Schulungen und Kulturveranstaltungen stattfinden.