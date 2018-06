Manche hielten Fetsum für größenwahnsinnig oder naiv. Sein Ziel 2013 war ein volles Berliner Olympiastadion – ein Benefizfestival, um Geld zu sammeln und vor allem um ein Zeichen zu setzen. Damals im Herbst kamen von der italienischen Insel Lampedusa beinahe täglich neue Schreckensmeldungen. Die Küstenwache barg immer mehr tote Menschen aus dem Mittelmeer, ertrunken auf der Flucht. Mit ein paar Freunden saßen Fetsum und Teddy damals in Berlin zusammen und führten eines dieser Gespräche: Man muss doch irgendwas tun!

Es ist zwar nicht das Berliner Olympiastadion geworden. Dafür die Berliner Waldbühne. Das PxP-Festival findet 2017 schon zum zweiten Mal statt. Die Fantastischen Vier haben zugesagt und Joy Denalane auch. Außerdem Freundeskreis, Bilderbuch, Fritz Kalkbrenner, Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld. Sie spielen am 18. Juni auf der Berliner Waldbühne ein Open-Air ohne Gagen und für eine bessere Welt. Der Erlös des eintägigen Open-Air-Konzerts in Berlin geht an Hilfsprojekte für Kinder im Krieg und auf der Flucht. 413.000 Euro kamen im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage zusammen.

Der Musiker Fetsum Sebhat und sein Freund aus Kindertagen, Tedros Tewelde, wundern sich immer noch, dass das wirklich geklappt hat. Sie kamen einst selbst als Flüchtlinge nach Deutschland, heute sind sie Festival-Organisatoren. Teddy, wie Tedros sich vorstellt, und Fetsum haben zum Gespräch in den Shusta Salon geladen. Hier in Berlin-Mitte hat der Pxp Embassy Verein sein Büro, oder besser gesagt, seine Adresse. Denn nach Büro sieht es nicht aus. Auf dem Boden altes freigelegtes Fischgrätparkett, englische Zeitungen als Wandtapete im Bad, eine Fensterwand vom Flohmarkt als Raumtrenner. Keine Schreibtische voller Papierstapel, keine Wände voller Post-its, keine geschäftigen Praktikanten mit Telefon am Ohr. Früher war das hier die Herren-Exklusivabteilung von Teddys darunterliegendem Modegeschäft. Wer in die obere Etage wollte, musste klingeln.



Die Klingel gibt es heute noch, aber heute ist der Shusta Salon ein offenes Haus. Musiker gehen ein und aus, Designer, Filmemacher, Presseleute, Manager, Techniker. Nur Fetsum und Teddy und viel Platz für ihr Netzwerk. Ohne die guten Kontakte der beiden gäbe es heute auch kein Pxp-Festival. "Wir sind einfach losgezogen, wir wollten das unbedingt machen", sagt Teddy. Keiner von beiden wusste vorher, was es bedeuten würde, ein Konzert dieser Dimension zu veranstalten. Ein bisschen ambitioniert sei das gewesen. Heute lacht er darüber. "Wie wir Schwaben halt sind." Immerhin eine ausverkaufte Waldbühne sollte es dann werden, mit 20.000 Menschen.

Sie haben es selbst erlebt

Tedros Tewelde und Fetsum Sebhat vor Postern des "Peace by Peace". Das Festival findet am 18. Juni in Berlin statt. Der Erlös geht an Unicef-Projekte. © Aaron Beyer

Fetsum und Teddy haben ihre Kindheit und Jugend gemeinsam in Stuttgart verbracht, später zogen beide nach Berlin. Und beiden geht das Schicksal der Flüchtlinge besonders nah. "Die Kinder, die im Mittelmeer ertrunken sind, das hätten wir selbst sein können", sagt Fetsum.



Vor 40 Jahren hatten die Eltern von Fetsum und Teddy in Eritrea für die Unabhängigkeit von Äthiopien gekämpft. Fetsums Mutter wurde verwundet als sie schon schwanger war und nach Ägypten gebracht. Dort kam Fetsum zur Welt, im selben Jahr wurde auch Teddy geboren. Ihre Familien haben sich dann in Stuttgart wiedergetroffen.



Sie hatten Glück, aber Fetsum und Teddy wissen, wie sich das Leben in einem fremden Land anfühlt. Sie kennen die rastlose Suche nach einer neuen Heimat und das Gefühl, einen Teil der Familie zurückgelassen zu haben.

So ließen sie sich von ihrem Festival-Plan auch nicht beirren, als es schwieriger wurde. Silvester 2015, die Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof. In jenem Winter vor anderthalb Jahren schlug die Stimmung in Deutschland gegenüber Flüchtlingen um. Als sich über das große "Willkommen" ein bissiges "Verschwindet" stülpte. Damals sagten die Leute zu Fetsum am Telefon nicht mehr "tolle Idee, wir unterstützen euch", sondern "lasst es lieber bleiben".