Rache und Frustration könnten mögliche Motive für Salman Abedis Tat gewesen sein. Der 22-Jährige hat am Montagabend nach einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester einen Selbstmordanschlag verübt und dabei 22 Menschen getötet, darunter Jugendliche und Kinder. 116 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben seiner Verwandten könnte Abedi aus Rache gehandelt haben. Seine Schwester sagte dem Wall Street Journal, ihr Bruder habe den Tod muslimischer Kinder in der Welt, etwa "durch amerikanische Bomben", rächen wollen.

Laut britischen Medien habe sich Abedi radikalisiert, nachdem er im vergangenen Jahr gesehen habe, wie ein Freund von britischen Jugendlichen verfolgt und schließlich erstochen wurde. In seinen Augen war die Tat ein Ausdruck des Hasses der Briten gegen Araber. Auf der Beerdigung des Freundes soll er Rache geschworen haben.

Abedi scheint von einer grundsätzlichen Wut auf die britische Gesellschaft getrieben worden zu sein. Er hatte sich mehrfach bei Freunden und Familie über den Umgang mit Arabern beklagt. Der Tod seines Freundes hätte nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Er warf den Behörden Gleichgültigkeit vor und bezeichnete die Briten mehrfach als "Ungläubige".



In Großbritannien gilt die höchste Terrorwarnstufe. Die Polizei geht davon aus, dass Abedi kein Einzeltäter war. Sie vermutet, dass ein Netzwerk hinter der Tat stehen könnte und dass eventuell weitere Anschläge bevorstehen.



Inzwischen kooperieren die Ermittler wieder mit dem US-Geheimdienst. Großbritannien hatte die Zusammenarbeit vorübergehend gestoppt, nachdem in amerikanischen Medien geheime Ermittlungsergebnisse und Fotos vom Tatort erschienen waren.

Wer war Salman Abedi?

Abedi wurde 1994 in Manchester geboren und war britischer Staatsbürger. Er hatte zwei Brüder und eine Schwester. Die Familie war Nachbarn zufolge streng gläubig und in der Moschee engagiert.

Seine Eltern waren ursprünglich vor dem früheren Machthaber Muammar al-Gaddafi nach Großbritannien geflohen. In England schloss sich sein Vater dann nach Angaben libyscher Ermittler der radikalislamischen Libyschen Kampftruppe an. Bei der Truppe handelt es sich um eine Rebellengruppe. 2011 verließ der Vater schließlich England, um in Libyen an der Seite der Rebellen gegen Gaddafi zu kämpfen. Sein Sohn Salman soll ihn nach Informationen des Wall Street Journals dabei begleitet haben. Drei Jahre später zog Salman Abedi wieder zurück nach Manchester. Dort begann er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Nach einem Jahr brach er aber wieder ab.



Zuletzt wohnte Abedi in der Elsmore Road im Stadtteil Fallowfield. Er hielt sich aber offenbar auch regelmäßig in der libyschen Hauptstadt Tripolis auf, wo seine Eltern inzwischen wieder leben.



Explosion in Manchester Die Explosion ereignete sich im Foyer der Manchester Arena am Montag gegen 22:30 Uhr Ortszeit.

Was war über seine extremistischen Tendenzen bekannt?

Abedis extremistische Tendenzen waren dem britischen Geheimdienst bekannt. Abedi sei zuletzt aber nicht mehr regelmäßig überprüft worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise.

Der Vorsitzende der muslimischen Ramadhan Foundation, Mohammed Shafiq, sagte, Abedi habe den IS verherrlicht. Ein Aktivist habe die Anti-Terror-Behörde seit 2015 zweimal über extremistische Äußerungen des Mannes informiert. Auch Familienmitglieder hätten den Behörden von Abedis Radikalisierung berichtet. Britischen Medien zufolge hatte er Kontakt zu einigen bekannten britischen Dschihadisten. Es gibt auch Berichte, die davon ausgehen, dass Abedi von Libyen aus nach Syrien gereist war. Dort soll er IS-Kämpfer getroffen haben. Diese Reisen nach Syrien sind jedoch nicht bestätigt.



Nach Angaben libyscher Ermittler soll Abedi zum Tatzeitpunkt sogar selbst Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen sein. Das hatte sein in Tripolis festgenommener Bruder gestanden. Ob das Geständnis der Wahrheit entspricht, ließ sich ebenfalls noch nicht überprüfen. Abedis Vater hat es jedenfalls dementiert.

Was wissen wir über mögliche Mittäter?

Die britische Polizei geht davon aus, dass Abedi kein Einzeltäter war, sondern dass ein Terrornetzwerk hinter der Tat steckt. Im Zusammenhang mit dem Anschlag wurden bereits 11 Verdächtige festgesetzt. Zwei von ihnen wurden jedoch wieder freigelassen. Dem Guardian zufolge befinden sich unter den Festgenommen vermutlich zwei Cousins des Attentäters. Zuvor waren bereits Abedis Vater sowie zwei Brüder in Großbritannien und Libyen festgenommen worden. Die Festnahmen seien "sehr wichtig", sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley. "Wir sind sehr glücklich, dass wir einige der Schlüsselfiguren gefasst haben, die wir im Visier hatten."