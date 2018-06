Die griechischen Behörden haben auf der Insel Lesbos den Notstand ausgerufen. Das schwere Erdbeben vom Montag hat große Schäden verursacht. Das Dorf Vrisa mit rund 700 Einwohnern etwa sei zu 80 Prozent zerstört, sagte der Chef der Organisation für den Erdbebenschutz Griechenlands (OASP), Efthymios Lekkas, im Staatsfernsehen ERT. Die meisten Bewohner des Ortes wurden in Zelten untergebracht.



Auf Lesbos war bei dem Beben der Stärke 6,1 bis 6,2 am Montag eine Frau getötet worden. Elf Menschen wurden verletzt, mehr als 800 mussten ihre Häuser verlassen. Das Zentrum des Bebens lag rund zehn Kilometer unter dem Meeresboden zwischen der türkischen Ägäisküste vor der Halbinsel Karaburun und der griechischen Insel Lesbos.



Die Regionalverwaltung von Lesbos teilte mit, dass Häuser in zwölf Dörfern im Süden der Insel ernsthaft beschädigt oder zerstört worden seien. Die Seismologen warnten vor Nachbeben. Deswegen sollten die Einwohner, deren Häuser beschädigt sind, nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Es bestehe große Verletzungsgefahr. Beim kleinsten Nachbeben könnten beschädigte Häuser einstürzen, hieß es. Aus Sicherheitsgründen blieben alle Schulen auf Lesbos geschlossen. Alle Gebäude in den betroffenen Regionen der Insel müssten von Ingenieuren geprüft werden, teilten die Behörden mit.

In den anderen Regionen von Lesbos gibt es nur geringe Schäden. Touristen wurden nicht verletzt. Die Hotels weisen keine Schäden auf, wie der Präsident der Hoteliers von Lesbos, Periklis Antoniou, mitteilte.



Im europäischen Raum kommen die meisten Erdbeben in Griechenland, den südlichen Teilen des Balkans sowie im Westen der Türkei vor. Der größte Teil der schweren europäischen Beben ereignet sich nahe den Rändern von Afrikanischer und Europäischer Platte. Dort kann es zu Spannungen kommen, die zu Beben führen.