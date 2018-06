4/13

Das Quartier eines Wohnungslosen im Wäldchen nahe der Wallstraße in Mainz. Armut bedeutet nicht nur weniger Möglichkeiten, an der Gesellschaft teilzunehmen. Armut bedeutet in einem der reichsten Länder der Erde auch, früher sterben zu müssen. Fast jeder Dritte von Armut betroffene Mann in Deutschland erreicht nicht das 65. Lebensjahr.