Fabiana da Silva lebte 16 Jahre lang auf der Straße im brasilianischen São Paulo, gemeinsam mit anderen Drogensüchtigen. Zwar versucht die Stadt das sogenannte Crackland aufzulösen, wo etwa 1.800 süchtige Menschen leben – doch die Szene verlagert sich nur. Fabiana sammelt heute in den Straßen Müll, den sie zum Recyclen weiterverkauft. Die 38-Jährige hat sogar ihren mittleren Schulabschluss nachgeholt. Am liebsten will sie auch noch studieren. Ihre beiden Kinder, mit denen sie in einem Slum lebt, gaben ihr die Kraft, aus der Sucht auszusteigen.