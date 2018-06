Bis zur Bundestagswahl finden Sie auf ZEIT ONLINE werktäglich eine Zahl des Tages. Sie zeigt einen Ausschnitt aus Deutschland und erzählt eine kleine Geschichte über die Verfasstheit des Landes, seine gesellschaftlichen und politischen Zustände.



Deutsche Autofahrer standen im vergangenen Jahr öfter im Stau als zuvor. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) zählte in seiner Staubilanz 694.000 Staus auf einer Gesamtlänge von 1,3 Millionen Kilometern. Das entspricht 1.901 Staus pro Tag.

Laut ADAC haben die erfassten Staus, Staustunden und Staukilometer damit im Vergleich zu 2015 um rund 20 Prozent zugenommen. Eine Ursache für den Anstieg in diesem Jahr seien mehr Baustellen und eine gestiegene Zahl an gefahrenen Kilometern, die wesentlich auf eine größere Anzahl von zugelassenen Autos zurückzuführen sei. Ein weiterer Grund für die hohe Zahl sei aber auch eine detailliertere Erfassung der Staus, schreibt der ADAC.



Am häufigsten stehen Autofahrer am Freitag im Stau, deutlich seltener am Samstag und Sonntag. Der staureichste Monat im Jahr 2016 war der September, gefolgt von Juli und August. In den Vorjahren war meist der Oktober der staureichste Monat. In den September 2016 fällt auch der staureichste Tag des Jahres: der 30. September. Damals begann das verlängerte Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, der Verkehr stockte auf 11.200 Kilometern.

Der ADAC geht davon aus, das sich die Situation im kommenden Jahr noch verschlechtern wird. Erwartet wird ein erneut höheres Verkehrsaufkommen und eine steigende Anzahl von Autobahnbaustellen.