Die pakistanische Justiz hat den mutmaßlichen Terroristen Hafiz Saeed freigelassen. Saeed soll 2008 am Anschlag in Mumbai mit 168 Toten beteiligt gewesen sein. Sein Sprecher bestätigte, dass die Polizei von Saeeds Haus in der Stadt Lahore abgezogen ist. Ein Anti-Terror-Gerichtshof hatte die Regierung der Provinz Punjab am Mittwoch aufgefordert, den Arrest aufzuheben. Punjabs Regierung hatte das Gericht daraufhin um eine Verlängerung des Hausarrests gebeten. Saeeds Sprecher sagte, das Gericht habe Beweise gegen ihn sehen wollen. Die hätten die Behörden nicht liefern können.

Saeed ist Mitbegründer der Terrorgruppe Laschkar-e Taiba (LeT), die unter anderem für das Massaker in der indischen Stadt Mumbai im Jahr 2008 verantwortlich gemacht wird. Er war im Januar verhaftet worden. Davor hatte er jahrelang frei agieren können. Derzeit leitet Saeed die Organisation Jamaat ud-Dawa, vor Kurzem hat er auch eine Partei gegründet.

Saeed unterstützte öffentlich auch andere militante Gruppen, die in der zwischen Indien und Pakistan geteilten Himalaja-Region Kaschmir gegen die indische Herrschaft kämpfen. Pakistaner bilden einen großen Bevölkerungsanteil im indischen Teil Kaschmirs, viele unterstützen eine Unabhängigkeit oder einen Anschluss an Pakistan. Auf Kundgebungen appellierte Saeed an die Weltgemeinschaft, Indien zur Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung der Kaschmirer zu bewegen.

Indien empört über Freilassung des "Hauptorganisators der Mumbaier Terrorangriffe"

Dem mächtigen pakistanischen Militär wird vorgeworfen, Saeed und die LeT-Gruppe, die in der Vergangenheit viele Anschläge gegen den Erzfeind Indien verübt hat, zu unterstützen. Pakistans zivile Regierung wiederum hat unter Ex-Premier Nawaz Sharif lange versucht, eine Versöhnung mit Indien herbeizuführen.

Indien reagierte empört auf die Freilassung Saeeds. Außenamtssprecher Raveesh Kumar bezeichnete ihn als "geständigen und von den Vereinigten Staaten geächteten Terroristen", der nicht nur "Drahtzieher, sondern Hauptorganisator der Mumbaier Terrorangriffe" gewesen sei. Die USA haben Saeed als Terroristen auf die Fahndungsliste gesetzt und 10 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.