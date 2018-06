Am Abend der Bundestagswahl klang SPD-Chef Martin Schulz noch entschlossen: Die Sozialdemokraten würden sich nicht noch einmal an einer großen Koalition beteiligen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen schloss er eine Regierungsbildung mit der Union ein weiteres Mal aus.

Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte seit Wochenanfang Druck: Er "erwarte Gesprächsbereitschaft" von allen Parteien. "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält." Dieser Satz galt vor allem der SPD, von ihrem Nein zur Regierungsbeteiligung abzurücken.



Nach einem Treffen zwischen Schulz und Steinmeier am Donnerstag rückt nun die SPD von ihrer bisherigen Festlegung ab: Eine Neuauflage der großen Koalition schließt die Partei jetzt nicht mehr kategorisch aus. Dazu will Schulz aber die Parteibasis befragen: "Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns, in welcher Form und in welcher Konstellation auch immer, an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen."

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für eine Regierungsbeteiligung, manche, wie die Neuauflage der großen Koalition, sind realistisch, andere, wie ein Kenia-Bündnis, wohl eher unrealistisch. Was halten Sie als SPD-Wähler davon? Ist die Entscheidung zu Gesprächen mit der Union ein Schritt in die richtige Richtung? Oder verrät die Partei damit ihre Haltung? Hoffen Sie auf Neuwahlen oder befürchten Sie sie gar? Ist Parteichef Schulz der richtige Mann an der Spitze? Posten Sie Ihre Meinung in den Kommentarbereich.