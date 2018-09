Ende vergangenen Jahres sagte die Schauspielerin, sie sei noch zu wütend, um sich zum Missbrauchsskandal um Harvey Weinstein zu äußern. Sie beließ es bei Andeutungen. Jetzt hat Uma Thurman in einem Interview mit der New York Times ihre Vorwürfe konkretisiert: Der Produzent habe sie in einem Hotelzimmer in London angegriffen und bedrängt. Dabei habe er angefangen, sich selbst zu entblößen, sagte Thurman in einem Gespräch mit der Kolumnistin Maureen Dowd. "Er hat viele unangenehme Sachen gemacht", sagte die US-amerikanische Schauspielerin und beschrieb zwei Vorfälle, die sich nach dem von Weinstein produzierten Film Pulp Fiction in London abgespielt haben sollen.

Nach einer ersten unangenehmen Begegnung in einem Pariser Hotel habe der Produzent sie wenig später in seiner Suite im Londoner Savoy attackiert, sagte die 47-Jährige. "Er drückte mich runter, er versuchte, sich auf mich zu werfen", sagte Thurman. Er versuchte sich zu entblößen, es sei ihr jedoch gelungen, sich freizuwinden. Kurz darauf sei sie mit einer Freundin in das Hotel zurückgekehrt, um Weinstein zu konfrontieren. Seine Assistenten hätten sie jedoch dazu gebracht, allein in sein Zimmer zu gehen. Sie habe ihm mit dem Ende seiner Karriere und seiner Reputation gedroht, sollte er anderen dasselbe antun wie ihr. Daraufhin habe Weinstein gedroht, ihre Karriere zu zerstören.

Thurmans Freundin Ilona Herman berichtete, Uma sei nach dem Treffen sehr aufgewühlt gewesen. Am nächsten Tag, so Thurman, habe Weinstein ihr einen großen Strauß Rosen geschickt. Weinsteins Team räumte in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen in der New York Times ein, der Produzent habe damals einen Annäherungsversuch gemacht, nachdem er Signale der Schauspielerin falsch verstanden habe. "Er hat sich sofort entschuldigt", zitierte die Zeitung. Weinstein wies zurück, dass er gedroht habe, sich in Thurmans Karriere einzumischen.



Weinsteins Anwälte erwägen juristische Schritte

Nach Thurmans Anschuldigungen erwägen Weinsteins Anwälte juristische Schritte gegen die Schauspielerin. Der Produzent sei "verblüfft und betrübt" über die Vorwürfe, sagte Weinsteins Vertreter Ben Brafman. Es sei mysteriös, dass Thurman 25 Jahre gewartet habe, um ihre Behauptung öffentlich zu machen. Die Aussagen der Schauspielerin in der New York Times würden sorgfältig ausgewertet, danach werde über etwaige Konsequenzen entschieden.



Thurman kritisierte in dem Gespräch mit der New York Times auch das Verhalten von Regisseur Quentin Tarantino. Als sie Angst davor geäußert habe, im Film Kill Bill: Volume 1 ein schlecht funktionierendes Auto zu fahren, habe Tarantino darauf bestanden, sagte Thurman. Videoaufnahmen zeigen, wie Thurman einen Baum rammt. Sie habe ein Krankenhaus mit einer Halskrause, verletzten Knien und einer Gehirnerschütterung verlassen, sagte die Schauspielerin. Sie habe 15 Jahre gebraucht, um an die Videoaufnahmen, die die Szene belegen, heranzukommen. In Tarantinos Film Pulp Fiction spielte Thurman die Gangsterbraut Mia Wallace. In den Kill-Bill-Thrillern (2003 und 2004) war sie die sich rächende Beatrix Kiddo.

Zahlreiche Frauen, darunter Schauspielerinnen wie Ashley Judd und Salma Hayek, haben Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Er hat Fehlverhalten eingeräumt, aber Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Der Produzent wurde inzwischen von seiner Firma entlassen und von der Oscarakademie ausgeschlossen. Er soll sich in Therapie befinden. Britischen Medien zufolge ermittelt die Londoner Polizei gegen den 65-Jährigen inzwischen wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt gegen neun Frauen.