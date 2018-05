Mansur Seddiqzai arbeitet als Gymnasiallehrer im Dortmunder Norden. Er unterrichtet unter anderem Sozialwissenschaften und Islamischen Religionsunterricht. Für ZEIT ONLINE schreibt er etwa über Kopftücher oder

Antisemitismus in der Schule – und darüber, wie Lehrer ihren Schülern beistehen können.



Bomberjacke, Springerstiefel und Hakenkreuze. Daran erkannten wir Schüler und auch meine Lehrer Ende der Neunzigerjahre Rechtsradikale. Als einer meiner Mitschüler nach den Ferien in dieser Aufmachung in die Schule kam, hat ihm der Schulleiter die weißen Schnürsenkel und die Hosenträger mit der Nazipropaganda abgenommen. Mehr passierte nicht. Wir Schüler wollten ihn aber spüren lassen, dass seine Gesinnung an unserer Schule keinen Platz hat – mit Mobbing und sogar physischer Gewalt. Ich nehme an, seine ideologische Sichtweise auf dieses "System" hat sich verhärtet. Lehrkräfte gehen heute in den meisten Schulen verantwortungsbewusster mit deutschen Rechtsradikalen um, obwohl ihre Zeichen nicht mehr so leicht zu erkennen sind. Ein anderes Problem beachten sie jedoch bisher kaum: den nicht-deutschen Rechtsextremismus und Nationalismus, schon allein weil die Symbole und Codes unter Lehrern und Lehrerinnen eher unbekannt sind.

Graue Wölfe und Neo-Osmanismus

So begegnen mir in der Schule immer häufiger Zeichen und Schriftzüge der türkischen Rechtsextremen, Graue Wölfe genannt, auf T-Shirts, an Schlüsselanhängern und Ketten. Drei Halbmonde symbolisieren Blut, Boden und Islam. Auch der türkische Neo-Osmanismus, der Nationalismus mit islamischen Elementen verbindet, breitet sich mit seinen Symbolen aus. Als sein Zeichen gilt das Jahr 1453, in dem Konstantinopel erobert wurde. Anders als die Symbole der PKK oder das Hakenkreuz sind die der Grauen Wölfe (Bozkurt auf Türkisch) in Deutschland nicht verboten. Lehrer werden weder im Studium noch im Referendariat mit diesen Formen des Nationalismus konfrontiert.



Doch bei allen Formen des Extremismus, bei Vorurteilen und Mobbing gilt: Lehrkräfte müssen in den Dialog treten. Manchmal ist das sogar ganz einfach. Eine Oberstufenschülerin trug eine Bozkurt-Kette am Hals. Ich sprach sie darauf an und es stellte sich heraus, dass sie gar nicht genau wusste, wofür Bozkurt stehen. Sie verband sie mit einer patriotischen Gesinnung, nicht mit Rassismus und Gewalt. Die Verbindung von Rassismus und Islamismus war für sie als gläubige Muslimin sogar unerträglich. In späteren Gesprächen argumentierte sie völlig weltoffen. Die drei Halbmonde hat sie weggeworfen.

Im Kopf vieler Schüler schwirren verschiedene politische Ideen und Ideologien wild durcheinander. Es fällt ihnen oft nicht leicht, diese Positionen einzuordnen, mit anderen Werten in Beziehung zu setzen und zu reflektieren. Lehrer sollten sie damit nicht alleine lassen und sie auf keinen Fall dämonisieren oder gar für verloren erklären. Ansonsten liefern wir sie gerade den Kräften aus, vor denen wir sie schützen wollen.

Verhärtete Welten

Manchmal ist es allerdings ein langer Weg. Eine andere Schülerin outete sich ebenfalls als Anhängerin von Bozkurt. Sie sah nicht aus wie eine Extremistin. Sie trug die Haare offen, dazu modische Kleidung. Lange fiel die schweigsame Schülerin weder im Geschichts- noch im Politikunterricht mit extremistischen Positionen auf. Sie war jedoch anders als ihre Mitschülerin bestens mit der menschenfeindlichen Ideologie Bozkurts vertraut und plädierte schließlich öffentlich für eine "Lösung des Kurdenproblems" in der Türkei, am besten durch Deportation. Ich wies sie darauf hin, dass ihre Aussage denen von Neonazis glich. Im Grunde hätten Nazis mit ihren Forderungen Recht, entgegnete sie. Wenn sie Deutsche wäre, dann würde sie auch gegen Ausländer vorgehen. In Deutschland wolle sie ohnehin nicht leben und für die Entscheidung ihrer Eltern könne sie nichts. Interessanterweise hatte sie kurdisch-stämmige Freundinnen. Sie wussten von ihrer Einstellung, versuchten aber, alles Politische zu vermeiden. Selbst unter den Schülern scheint Ignorieren als der einfachste Weg zu gelten, um das größte Maß an Schulfrieden zu garantieren. Damit ist aber niemandem geholfen, weder der Schülerin, noch dem Klassenverband, noch dem Frieden in der Gesellschaft.

Zu ihr konnte ich weder im Unterricht noch danach durchdringen. Sie ist vorerst zu tief abgeglitten in eine Welt, aus der wir sie mit Gesprächen noch nicht herauslösen können. Wir luden die Eltern ein, aber sie kamen nicht. Gemeinsam mit anderen Kollegen lassen wir nicht locker. Vielleicht dringt eine andere Lehrkraft in Zukunft zu ihr durch.



Streit unter verschiedenen Migrantengruppen

Wenn Lehrer nicht eingreifen, verstärkt sich auch der nationalistische Streit unter verschiedenen Gruppen, etwa unter kurdisch- und türkischstämmigen Schülern auf dem Schulhof. Die meisten kurdischstämmigen Schüler lehnen die politische Gewalt der PKK ab. Aber die PKK gewinnt nicht nur Sympathien durch die Übergriffe der Türkei auf die Kurden, sondern auch wegen des ausgreifenden türkischen Ethno-Islamismus in Deutschland.

Im sozialen Brennpunkt existieren allerdings noch ganz andere Konfliktlinien, die für den Laien unsichtbar sind. So gibt es Ideen von Großalbanien, Konflikte zwischen Schülern mit serbischen, bosnischen oder kroatischen Wurzeln oder arabische Schüler, die behaupten, in islamischen Fragen den Nichtarabern überlegen zu sein.

Wer hier den fehlenden Integrationswillen beschwört, verkennt das Problem. In ganz Europa fasst der Nationalismus wieder Fuß. Völkische Reden von Heimat und Überfremdung des Vaterlands sind auch in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen. Die migrantischen Viertel liegen damit also völlig im Mainstream.