Bei Wahlen wird es immer wieder deutlich: In Österreich, Deutschland und der Schweiz schneiden die rechtspopulistischen Parteien auf dem Land viel besser ab als in den Städten. Dort dominieren Linke und Grüne. Warum? Müssten sich die Metropolen mehr um die ländlichen Regionen kümmern oder ist das schon zu sehr von oben herab gedacht?

Das zweite Thema in der zehnten Folge von Servus. Grüezi. Hallo.: Der Zauber der Dialekte. In Deutschland hat das Hochdeutsche die Dialekte zurückgedrängt, in Österreich verstummen die Tiroler, wenn sie nach Wien ziehen. Welche Mundart gilt als edel und welche als dümmlich? Und wir fragen uns, wie sich eigentlich Schweizer miteinander unterhalten, die aus verschiedenen Landesteilen kommen.