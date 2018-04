Eine neue Studie zeigt: in deutschen Städten fehlen 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Wer sich welche Wohnung leisten kann, wer überhaupt noch eine Wohnung bekommt – das scheint längst zur neuen sozialen Frage geworden zu sein. Wieso gibt es in Deutschland kaum Genossenschaftswohnungen – und weshalb in Zürich so viele. Und warum wollen eigentlich alle in den gleichen paar Quartieren wohnen und niemand, zum Beispiel, im Wiener Viertel mit dem traumhaften Namen "Transdanubien"? In der zwölften Folge von "Servus. Grüezi. Hallo." diskutieren wir die Wohnungspolitik in unseren Ländern.

Das zweite Thema: Wie wir essen. Was ist noch gute Kochkultur und was schon versnobte Angeberei? Wir reden über Jakobsmuscheln und Blumenkohlschaum, über die Monster-Portionen in Deutschland, über die österreichische Küche jenseits vom Wiener Schnitzel, und über die Butterlastigkeit der Schweizer Kulinarik. Und wir freuen uns auf ihre Lieblingsrezepte unter alpen@zeit.de