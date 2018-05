Fall Skripal - »Wir sind beide froh, dass wir diese versuchte Tötung überlebt haben« Julia Skripal, Tochter des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, hat sich zum ersten Mal seit ihrer Vergiftung geäußert. Sie dankte den Menschen, die ihr geholfen hatten und kündigte an, langfristig nach Russland zurückkehren zu wollen. © Foto: Dylan Martinez/Getty

Die Tochter des russischen Ex-Spions Sergej Skripal, Julia, will langfristig nach Russland zurückkehren. Das sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters in einem an einem geheimen Ort in London aufgenommen Statement. "Wir sind so glücklich, dass wir beide diesen Anschlagsversuch überlebt haben", sagte sie und bedankte sich bei den Menschen, die ihr geholfen hatten. Das Gespräch mit Julia Skripal hatte die britische Polizei vermittelt. Skripal selbst wollte nach ihrem Statement keine weiteren Nachfragen beantworten.



Julia Skripal und ihr Vater Sergej waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury aufgefunden worden. Wie britische und internationale Untersuchungen ergaben, wurden beide mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet, das in den 70er und 80er Jahren in der Sowjetunion entwickelt wurde. Das Motiv des Anschlags ist bis heute unklar.



Nach 20 Tage im Koma konnte Julia Skripal Anfang April das Krankenhaus verlassen. Mitte Mai wurde auch ihr Vater entlassen. Beide stehen unter Polizeischutz und halten sich an einem geheimen Ort in Großbritannien auf.

Julia Skripal lehnt Hilfe der russischen Botschaft ab

Die Vergiftung der Skripals hatte eine schwere diplomatische Krise zwischen Russland und verschiedenen westlichen Staaten ausgelöst. Mehrere Länder beschuldigten Russland, für den Giftanschlag verantwortlich zu sein – die russische Regierung wies das von sich. Im weiteren Verlauf kam es zur gegenseitigen Ausweisung etlicher Diplomaten.

In ihrem Statement dankte Julia Skripal auch für ein Hilfsangebot der russischen Botschaft. Im Moment sei sie "aber nicht bereit und willens, das in Anspruch zu nehmen", sagte Skripal. Der russische Botschafter hatte Großbritannien vorgeworfen, Russland das internationale Recht auf konsularischen Zugang zu verweigern.

Im Hinblick auf die Aussagen Skripals sagte ein russischer Regierungssprecher, er glaube, dass sich Skripal unter Zwang äußere: "Wir haben von ihr nichts gesehen oder gehört". Skripal wiederholte in ihrem Statement jedoch, "dass niemand für mich und meinen Vater spricht außer uns selbst".