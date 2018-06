Rassismus ordnet unser Denken und Zusammenleben. Mit der Serie "Alltag Rassismus" wollen wir herausfinden, warum das so ist, was das für die Gesellschaft bedeutet und wie sich das verändern ließe.

Abdussalam Aljoffe erinnert sich genau an den Abend, als er durch einen Tunnel in seiner Wohngegend in Jena gelaufen sei. Plötzlich sei ein Mann hinter ihm aufgetaucht und habe gefragt: "Bist du Syrer oder Albaner?" Dann rief er immer wieder: "Go home, geh nach Hause!" Aljoffe sagt, er habe Angst bekommen und sei in eine Straße mit einer Polizeistation eingebogen. Erst dann habe der Verfolger von ihm abgelassen.

Das ist fünf Monate her. Seitdem gehe er nachts nicht mehr aus dem Haus, er bringe nicht einmal seinen Müll im Dunkeln in den Hof. Die Schikanen seien für ihn Alltag geworden. Er zählt auf, was er täglich erlebe: "Ich begegne Menschen, die sich nicht neben mich in die Straßenbahn setzen, Zugkontrolleure, die nur mich nach dem Ausweis fragen, Passagiere, die den Kopf schütteln, wenn sie mich sehen." Neulich habe ihn ein Nutzer einer Homo-Dating-App so heftig rassistisch beschimpft, dass er auch die App nur noch vorsichtig nutzt. Aljoffe ist homosexuell und Atheist – keine gute Kombination in seiner Heimat Saudi-Arabien. Im ultrakonservativen Königreich ist Homosexualität strafbar.

Abdussalam Aljoffe kam vor vier Jahren nach Deutschland, zuvor hatte er ein Masterstudium in den USA abgeschlossen und ein paar Jahre im Marketing in Saudi-Arabien gearbeitet. Dann bekam er wegen seiner sexuellen Neigung dort Probleme. Deutschland war sein Ausweg. Der 37-Jährige studierte noch einmal Wirtschaft in Heidelberg, seit 2016 promoviert er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Vom fremdenfeindlichen Image der neuen Bundesländer hatte er zwar gehört. Sein Doktorvater riet ihm sogar, in Berlin oder Leipzig zu wohnen. "Ich dachte, so schlimm wird es schon nicht sein. Jetzt will ich nur noch weg hier", sagt er.

Allerdings braucht die Region dringend gut ausgebildete Arbeitskräfte wie Abdussalam Aljoffe. Grundsätzlich kommen nur sehr wenige Menschen aus Nicht-EU-Ländern zum Arbeiten nach Deutschland. Das fand ein Forschungsteam am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in München heraus. Besonders wenige kommen nach Ostdeutschland. 2016 erteilten die neuen Bundesländer jeweils weniger als 500 Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit oder zur Arbeitsplatzsuche. In Bayern waren es dagegen knapp 6.000 Aufenthaltserlaubnisse. Auch im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen ist das wenig.



Ausländische Arbeitskräfte lassen sich abschrecken

Wissenschaftler vermuten, dass auch das fremdenfeindliche Image Ostdeutschlands eine Rolle bei der Standortwahl spielt: die gesellschaftlichen Diskussionen, Pegida, die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und die AfD-Erfolge. Nirgendwo ist die gesellschaftliche Spannung angesichts der Flüchtlingsfrage spürbarer als im Osten. Zwar sind rechts motivierte Straftaten in Deutschland und auch im Osten rückläufig. Gemessen an den Einwohnerzahlen passieren sie aber immer noch am häufigsten in den neuen Bundesländern. Und sie strahlen zeitlich und räumlich aus – überschatten gegenläufige Entwicklungen, wie die Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten in Thüringen oder die Geschichten einzelner engagierter Bürgermeister.



"Die Situation ist, wie sie ist, den ein oder anderen wird es abschrecken", sagt Heinz Martin Esser. Er ist Vorstand bei Silicon Saxony, einem Branchennetzwerk für Mikro- und Nanoelektronik und Softwareunternehmen. Der Verband hat mehr als 330 Mitglieder. Laut Esser dauert die Personalsuche insgesamt länger als vor einigen Jahren. Eine Ingenieursstelle zu besetzen, kann mehrere Monate beanspruchen. Das liege hauptsächlich am demografischen Wandel in der Region. Viele Arbeitskräfte gingen in den Ruhestand und der Nachwuchs fehle.

Gleichzeitig entwickelt sich die Wirtschaft in Ostdeutschland 28 Jahre nach der Wiedervereinigung viel langsamer als im Westen. 2016 lag das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland bei 73 Prozent des westdeutschen Vergleichswerts. Die Ursachen sind strukturell. In der Region gibt es hauptsächlich klein- und mittelständische Firmen, aber kein einziges großes DAX-Unternehmen. Auf der Suche nach besseren Jobs sind gut qualifizierte jüngere Menschen massenhaft weggezogen. Übrig geblieben sind diejenigen, die nicht ganz so innovativ sind, nicht ganz so gut ausgebildet; die Älteren, die nicht viele neue Ideen in das Wirtschaftsleben hineinbringen.

Oliver Holtemöller führt häufig Einstellungsgespräche mit internationalen Bewerbern. Er ist stellvertretender Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. "Die Bewerber fragen im Gespräch sehr oft, ob sie auf der Straße Angst haben müssen", sagt er. Die Gewalttaten richteten sich überwiegend gegen Geflüchtete, aber davon ließen sie sich abschrecken. "Sie laufen ja nicht mit einem Schild auf der Stirn rum, auf dem steht, ob sie einen Hochschulabschluss haben." Trotzdem empfiehlt er den Wissenschaftsstandort Halle. Übergriffe seien auf seine Angestellten noch nie vorgekommen. Außerdem bleibe rechte Gewalt eher ein ländliches Problem.