Vor wenigen Wochen machte ein Witz die Runde im arabischsprachigen Netz: Ein schwedischer Konvertit wollte in einer Moschee zeigen, dass er ein super Moslem sei. Er schlachtete also ein Schaf und rannte mit dem blutigen Messer in den Gebetsraum. "Schaut her, liebe Brüder! Jetzt seid ihr dran!", sagte der Schwede. Der Imam antwortete ihm "Je suis Charlie" und rief die Anti-Terroreinheit herbei.

Muslime haben keinen Humor, heißt es. Dabei kann beispielsweise eine türkische Karikatur bissiger und erbarmungsloser sein als alle Folgen der heute show zusammengenommen. Vor allem die arabische Satire versucht sich in den vergangenen Jahren in lustiger Islamkritik. Der mittlerweile in vielen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas gut ausgebaute Internetzugang, die Möglichkeiten, im Netz seine Spuren zu verwischen und auch die Wut vieler, vor allem junger Menschen führt zu einem virtuellen Wettbewerb, wer die schönste Mohammed-Karikatur, wer den besten Allah-Witz oder die beleidigendsten Koran-Kommentare verfassen kann. Viele arabische Komiker begeben sich dabei sogar bewusst in Lebensgefahr.

Eine Facebook-Seite, die bis vor Kurzem sehr viele Menschen sehr lustig fanden, hieß "Kafra Maghrebeyya". Was so viel wie "Marokkanische Ungläubige" heißt. Als Profilbild sah man eine Pornodarstellerin mit einem Käppi auf dem Kopf. "Es gibt keinen Allah", stand darauf. Die Seite mit Zehntausenden Followern ist seit wenigen Wochen offline. Ein radikaler Islamist hatte in einem aus dem Golf finanzierten und in Kairo beheimateten Fernsehkanal dazu aufgerufen, die für die Seite Verantwortliche zu töten. "Sie ist eine Ungläubige, sie gibt es zu. Da muss man tun, was Allah uns Muslimen befielt", sagte der Imam. Das Video mit dem Aufruf zum Mord wurde zigfach geteilt, danach verschwand die Facebookseite der "Marokkanischen Ungläubigen" aus dem Netz – und Tausende Solidaritätsbekenntnisse tauchten auf. Eine Nutzerin kommentierte die Zensur so: "Lass dich nicht unterkriegen. Gemeinsam sind wir stark. Deine Arbeit ist so wichtig!"



Nach dem Pups rituell reinigen?

Die Ungläubige fragte zum Beispiel, warum sich Salafisten aufregen, dass andere Menschen Steine anbeteten, obwohl genau dieselben Salafisten die Kaaba in Mekka (ein Gebäude aus Steinen) verehren. Zehntausende Reaktionen erntete sie für diese rhetorische Frage. Sie lud ein Video hoch, das den Vorbeter in der heiligen Moschee von Mekka zeigt, wie er während des Gebets und live im Fernsehen einen lauten Pups zum Besten gibt – und lange nachdenkt, ob er einfach weiter beten oder sich doch ehrlich machen, die Gläubigen warten lassen und sich neu rituell waschen sollte. Die Ungläubige hatte zuvor einen Bilder-Koran herausgegeben: Anstatt des Texts der "Sure die Kuh" sah man dort ein Tier, das unter BSE leidet. Bei der "Sure die Frauen" räkelten sich Tänzerinnen an Stangen. Bei der "Sure die Steine" wurde Toilettenpapier abgebildet, weil dieses anstelle von Steinen den Anus schone.

Religionskritische Satire auf Arabisch kann aber auch feiner sein und kommt oft mit weniger Fäkalhumor aus. Die Satireseite Khase ist eine der erfolgreichsten Witzfabriken der arabischen Internetwelt. So gut wie jeder Araber, der online unterwegs ist, hat mal ein Meme oder einen Spruch von Khase gesehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber gelacht. Khase bedeutet Salat. Als Logo haben sich die Macher einen lilafarbenen Salatkopf ausgesucht. Das hat keinen tieferen Grund, es sieht einfach nur lustig aus. Als Begrüßung sehen die Besucher der Seite auf Facebook als erstes eine Warnung: "Diese Seite wird dich aus der Ruhe bringen!"