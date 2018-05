Inhalt Seite 1 — Kardinal Marx ruft zur Einigkeit unter Christen auf Seite 2 — Der Kommunionsstreit dauert an Auf einer Seite lesen

Zum Abschluss des 101. Katholikentags im westfälischen Münster hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, für die Einheit der Christen geworben. Alle Getauften seien "Glieder am Leibe Christi – ob evangelisch, katholisch oder orthodox, wir gehören zu ihm", sagte der Münchner Erzbischof am Sonntag im abschließenden Festgottesdienst auf dem Schlossplatz. Christen sollten diese Einheit weltweit vertreten.

Nach Angaben des Veranstalters haben rund 90.000 Menschen das Glaubensfest besucht. Auch deshalb zog Thomas Sternberg in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur eine positive Bilanz: "Es ist der größte Katholikentag seit der Wiedervereinigung. Damit haben wir nicht gerechnet", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Aber die Zahlen allein würden nicht die Qualität ausmachen. "Was mich freut ist, dass der Katholikentag in seiner Mischung von Politik, Religion, Kultur und Feier funktioniert", sagte Sternberg.



"Keine Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung"

Der Münsteraner Bischof Felix Genn hob in seiner Bilanz hervor, der Katholikentag sei "keine Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung" gewesen. "Auch Kirchenkritiker müssen einräumen, dass es einen solch breiten öffentlichen Diskurs heute nur noch auf den evangelischen Kirchentagen und Katholikentagen gibt."

Für Aufregung hatte am Samstag eine Podiumsdiskussion mit dem AfD-Politiker Volker Münz gesorgt. Als auf einer Videoleinwand ein erstes Statement des religionspolitischen Sprechers eingespielt wurde, stürmten Demonstranten mit Transparenten nach vorne, riefen "Keine Bühne für die AfD" und "Nazis raus". Einige Besucher reagierten mit "Haut ab"-Rufen. Unter Applaus wurden die Demonstranten friedlich aus dem Saal begleitet.

Über die Frage, ob es überhaupt ein solches Podium geben sollte, hatte das ZdK im Vorfeld diskutiert. In Leipzig vor zwei Jahren hatte es sich noch dagegen entschieden, was allerdings ähnlich heftige Debatten verursacht hatte. Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag war es für die Veranstalter dann eine Frage demokratischer Umgangsformen, sie in Münster nicht auszuschließen.



"Wenn wir die religionspolitischen Sprecher der Fraktionen im Bundestag einladen, und dann schließen wir eine große Fraktion aus, dann hätten die gesagt: Seht ihr, man grenzt uns aus", sagte ZdK-Präsident Sternberg im Interview. "Mit diesem Modell spielen sie ja eh viel zu viel. Sie treten auf, als wären sie die Opfer." Da müsse man gegenhalten.