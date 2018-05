Was fordern die Eltern in Berlin?

Mehr Kitaplätze – und vor allem bessere Qualität der Betreuung. Weil es zu wenig Erzieherinnen und Erzieher gibt, fordern die Eltern sofortige Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und Angebote zur Weiterbildung für Erzieher. Der Berliner Senat hat im vergangenen Jahr mehr Personal angekündigt. Das soll schnell umgesetzt werden. Außerdem verlangen die Eltern mehr staatliche Unterstützung beim Kita-Neubau und ein zentrales Kitaplatz-Suchsystem, das Eltern und Kitas entlastet.

Wer organisiert die Demo?

Die Initiatorin Ann-Mirja Böhm ist bei der Suche nach einem Kitaplatz für ihre Tochter "fast verzweifelt", sagt sie. 150 Tagesmütter und 56 Kitas fragte sie und bekam nur Absagen, bis sie schließlich eine Notlösung fand. Sie merkte schnell, dass es anderen Eltern genauso geht, dass Mütter und Väter, weil sie keinen Kitaplatz bekommen, in die Arbeitslosigkeit rutschen. "So kann es nicht weitergehen", sagt Böhm.

Wie ist die Rechtslage?

Seit 2013 gilt in Deutschland auch für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Das hat die damalige große Koalition mit der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) bereits 2008 beschlossen. Deshalb bauten und bauen alle Bundesländer das Angebot aus, um den Bedarf zu decken.

Warum ist der Mangel so groß?

In Berlin ist die Zahl der angebotenen Kitaplätze stetig gewachsen und liegt aktuell bei etwa 170.000. Der rot-rot-grüne Senat will bis 2021 weitere 25.000 schaffen. Doch die Stadt wächst jährlich um 40.000 Bewohner, darunter sind viele Familien. Die Zahl der Geburten lag in den beiden vergangenen Jahren in Berlin mit je rund 41.000 auf Rekordniveau. Heute leben laut Senatsverwaltung um die 220.000 Kinder in der Stadt, das sind 50.000 mehr als noch vor zehn Jahren.

Woran hakt es?

Ausnahmsweise nicht am Geld. 200 Millionen Euro aus Landes- und Bundesprogrammen will der Berliner Senat bis 2021 einsetzen. Um Planungs- und Bauzeiten zu verkürzen, sollen bis 2019 mindestens zehn sogenannte Schnellbau-Kitas in Modularbauweise entstehen. Doch Grundstücke sind knapp. Das Hauptproblem aber ist der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern. Der Beruf gilt bei vielen als wenig attraktiv, und Berlin zahlt weit schlechter als etwa Brandenburg.

Wie sieht es in anderen Bundesländern aus?

Nicht nur Berlin ist betroffen. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) aus dem vergangenen Jahr fehlen bundesweit 300.000 Kitaplätze. Am größten ist der Mangel in Nordrhein-Westfalen. Ein Grund für den steigenden Bedarf ist auch der Wandel der Rollenbilder. "Frühkindliche Betreuung wird nicht mehr so negativ gesehen. Immer mehr Frauen wollen immer früher zurück in den Job, deshalb sind Familien früher auf Betreuung angewiesen", sagt IW-Ökonom Wido Geis. In Leipzig haben im vergangenen Jahr 400 Eltern geklagt, weil sie keinen Kitaplatz finden konnten.

Die Qualität der Kinderbetreuung ist regional sehr unterschiedlich. In einigen Gebieten Brandenburgs kommen fast dreimal so viele Krippenkinder auf eine Fachkraft wie in einigen Kreisen Baden-Württembergs, wie eine von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Studie zeigt. Große Unterschiede bestehen demnach auch zwischen Ost- und Westdeutschland. In westdeutschen Krippen kümmert sich eine Fachkraft um 3,6 Kinder, in Ostdeutschland dagegen um sechs. Im Osten besucht allerdings auch mehr als die Hälfte der unter Dreijährigen eine Betreuungseinrichtung, während es im Westen nur etwas mehr als ein Viertel ist.