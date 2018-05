Rebecca behauptet von Neonazis überfallen worden zu sein. Aber das stimmt nicht. Yasmin ist felsenfest davon überzeugt, einen Mord beobachtet zu haben. Aber das ist falsch. Und was widerfuhr dem kleinen Josef wirklich? Seine Mutter behauptete, er sei im Freibad vor aller Augen ertränkt worden.

Das neue Kriminalmagazin ZEIT Verbrechen liegt am Kiosk – zeitgleich starteten wir unseren neuen Podcast Verbrechen. In der zweiten Folge reden Sabine Rückert und Andreas Sentker über Kriminalfälle, die in die Abgründe der menschlichen Seele führen.