Frankreichs Metzger beklagen verstärkt Angriffe von militanten Veganern. "Die Angriffe, die die Metzgereien, Fleischereien und die gesamte Branche erleiden, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Art von Terrorismus", schreibt der Verbandspräsident Jean-François Guihard in einem Brief an den Innenminister Gérard Collomb. Die 18.000 Vertreter des Berufsstandes zeigen sich besorgt über die "Folgen des Medienhypes um die vegane Lebensart", heißt es weiter in dem Schreiben.

Im nordfranzösischen Lille waren im Frühjahr eine Metzgerei und ein Fischgeschäft verwüstet worden, die Schaufenster anderer Läden wurden mit falschem Blut bespritzt. Die Fleischerinnung spricht in ihrem Brief von "physischer, verbaler und moralischer Gewalt". Die Branche macht militante Veganer dafür verantwortlich.



Bei diesen Angriffen handelt es sich laut Guihard nicht um Einzelfälle. Im März wurde eine Veganerin zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt, weil sie den Tod eines Fleischers bei einer Geiselnahme in einem Facebook-Kommentar als "gerecht" bezeichnet hatte. Der Mann wurde von einem Islamisten in einem Supermarkt im südfranzösischen Trèbes getötet.

Ein Teil der Bevölkerung wolle "der großen Mehrheit ihre Lebensart – um nicht zu sagen ihre Ideologie – aufdrängen", schreibt Guihard weiter. Das Ziel der Angriffe sei es, einen Teil der französischen Kultur einfach zu beseitigen.



In einem ersten Schritt fordert der Fleischereiverband jetzt ein Treffen mit dem Innenminister. "Wir hoffen auf seine Hilfe und die Unterstützung der französischen Regierung, um das Problem zu lösen", sagte ein Verbandssprecher. Berichte französischer Medien, wonach der Verband auch Polizeischutz für Geschäfte fordere, bestätigte er hingegen nicht.