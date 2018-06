Vor der jemenitischen Küste im Golf von Aden sind mindestens 46 afrikanische Flüchtlinge ertrunken. Unter den Toten sind 37 Männer und neun Frauen. 16 Personen werden vermisst, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Das Boot war bei hohem Wellengang gekentert.



Menschenschmuggler hatten das Boot, das am Dienstag in Boosaaso in Somalia ablegte, nach IOM-Angaben mit mindestens 100 Menschen besetzt. An Bord seien Äthiopier gewesen, die auf der Suche nach Arbeit womöglich über das Bürgerkriegsland Jemen in die Golfstaaten weiterziehen wollten. Überlebende sagten, an Bord sei während hoher Wellen nahe der jemenitischen Küste Panik ausgebrochen. Für die Menschen an Bord habe es keine Schwimmwesten gegeben.

Das Unglück im Golf von Aden hatte sich laut IOM am Mittwochmorgen ereignet. Mitarbeiter der UN-Organisation waren den Überlebenden zu Hilfe geeilt. Rund 7.000 Menschen riskieren die Überfahrt von Somalia in den Jemen monatlich, im vergangenen Jahr waren es laut UN-Zahlen 100.000 Personen.